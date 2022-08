مخاطر صحية قاتلة في هذه المشروبات الشعبية ... قد تحتاج إلى زرع كبد

تحتوي العديد من المشروبات الغازية الشائعة على كمية عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز، والذي تم ربطه بالعديد من المخاطر الصحية، وأبرزها تلك التي تؤثر على الكبد.

يزيد شراب الذرة عالي الفركتوز من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، إذ وجدت دراسة أجريت عام 2020 نشرت في مجلة Nature Metabolism الطبية أن الفئران التي تناولت شراب الذرة عالي الفركتوز على مدى فترات زمنية أطول أظهرت علامات تدهور في جدار الأمعاء والتهاب الكبد، بحسب موقع Eat This, Not That الأمريكي.

يقول مايكل كارين، المؤلف الرئيسي للدراسة: “لسوء الحظ، تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على مركبات الكربون الهيدروفلورية ولا يستطيع معظم الناس تقدير كمية الفركتوز التي يستهلكونها بالفعل”.

إذا كنت معتادًا على شرب أي من المشروبات الغازية الشائعة التالية، فقد ترغب في التفكير في إيجاد بدائل أكثر صحة لا تحتوي مركبات الكربون الهيدروفلورية.

1. كوكاكولا

كوكا كولا هي واحدة من أكثر المشروبات الغازية شعبية في السوق، إذ يُستهلك أكثر من 10 آلاف مشروب كوكاكولا، في كل ثانية، على مستوى العالم.

ولسوء الحظ، تحتوي العديد من هذه المشروبات الغازية، خاصة في الولايات المتحدة، على شراب الذرة عالي الفركتوز كمكون ثانٍ، مباشرة بعد الماء. تحولت الشركة من قصب السكر إلى مركبات الكربون الهيدروفلورية في عام 1980، ولا يزال المكون الرئيسي، في المرتبة الثانية بعد المياه الغازية. ومع ذلك، لم يتم صنعه بهذا الشكل في كل مكان.

2. بيبسي

يعد مشروب بيبسي، المنافس الرئيسي لشركة كوكا كولا، وهو أيضًا علامة تجارية عالمية تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز كأحد مكوناتها الرئيسية.

لكن تناول بيبسي بانتظام مع العشاء أو في استراحة الغداء يمكن أن يصبح مشكلة، إذ وجدت دراسة من المركز الطبي بجامعة ديوك الأمريكي أن شراب الذرة عالي الفركتوز يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد. كما حذرت الكاتبة الرئيسية للدراسة، الدكتورة منال عبد المالك، من أن المرضى الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والذي تم ربطه بمركبات الكربون الهيدروفلورية في الدراسات الحديثة، زادوا من مخاطر تعرض الكبد لمزيد من التلف، بما في ذلك “فشل الكبد، وسرطان الكبد والحاجة إلى زرع كبد”.

3. فانتا

تعتبر الفانتا نوع من مشروبات الصودا الشائعة، والتي تحتوي على مجموعة متنوعة من نكهات الفواكه وكميات عالية من مركبات الكربون الهيدروفلورية لجذب المستهلكين.

إذ وجدت دراسة نُشرت في مجلة Hepatobiliary Surgery and Nutrition أن التجارب البشرية على مركبات الكربون الهيدروفلورية كانت مرتبطة بكل من الاضطرابات الأيضية، مثل مرض السكري، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، والتي يمكن أن تزيد من تلقاء نفسها من خطر الإصابة بتليف الكبد وأمراض القلب.

4. ماونتن ديو

يشتهر مشروب “ماونتن ديو” المملوك لشركة بيبسي بكونه مليئًا بالسكر، لكنك قد لا تدرك أن السكر موجود في الواقع على شكل شراب الذرة عالي الفركتوز.

في الواقع، تحتوي علبة 12 أونصة من صودا “ماونتن ديو” على 46 جرامًا من السكر، أي أكثر بكثير من الكمية اليومية الموصى بها.

5. سفن آب

سفن آب هو مشروب غازي مشهور بالليمون والصودا يوصف أحيانًا بأنه مشروب يمكن أن يساعد عندما يكون لديك آلام في المعدة.

ولكن مع وجود كمية من مركبات الكربون الهيدروفلورية في كل علبة أو زجاجة، فإنه بالكاد يقدم لك أي خدمة.

تشرح هارفارد هيلث أن مركبات الكربون الهيدروفلورية بالإضافة إلى زيادة السكر بأي شكل من الأشكال لا تشكل خطورة على الكبد فحسب، بل يمكن أن تسبب أيضًا مشاكل للقلب والشرايين.

6. سبرايت

مثل مشروب سفن أب، يعتبر سبرايت مشروب صودا منعش منكَّه بالليمون، غالبًا ما يتم تناوله فقط من أجل الاستمتاع أو على وجه التحديد لتخفيف اضطراب المعدة.

ونظرًا لأنه لا يحتوي على مادة الكافيين، فهذا أيضًا مشروب سيسمح الآباء غالبًا للأطفال بتناوله، ولكن مثل باقي هذه المشروبات الغازية الشهيرة، فإن أحد المكونات الرئيسية في سبرايت هو شراب الذرة عالي الفركتوز.

وفقًا لجامعة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، يعاني حوالي 13٪ من الأطفال في الولايات المتحدة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب وتنكس دهني.