مخاطر مشاهدة الأفلام الإباحية على علاقاتك الاجتماعية

تتعدد الآثار السلبيّة الناتجة عن مشاهدة الأفلام الإباحية، وتتنوع المخاطر سواء على الحالة الصحية والنفسية وأيضًا العقلية.

وفقا للعلماء، لبناء وتطوير علاقات رومانسية صحية ومتناغمة وطويلة الأمد، من الأفضل تجنب مشاهدة أي شكل من أشكال الأفلام الإباحية.

وتشير مجلة Journal of Sex Research إلى أن الباحثين اكتشفوا أن مشاهدة الأفلام الإباحية على أي مستوى يلحق الضرر بالعلاقات الرومانسية.

وقد توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج من نتائج استطلاع شارك فيه أكثر من 3500 شخص لهم علاقات ملتزمة.

وكان الهدف من إجراء هذا الاستطلاع معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين استخدام الأفلام الإباحية وجنس الإنسان وتدينه وإدمانه المزعوم وما ماهية هذه العلاقة.

ولم يعرض الباحثون الأفلام الإباحية على المشاركين في الاستطلاع، وبدلا من ذلك طلبوا منهم الإجابة على أسئلة محددة عن مشاهدة الأفلام الإباحية، وكذلك عن مدى رضاهم عن علاقاتهم وما إذا كانوا يعتبرونها مستقرة.

وظهر للباحثين أن مشاهدة الرجال أو النساء للأفلام الإباحية يؤثر سلبا في العلاقات الرومانسية. وتؤثر سلبا بدرجة أكبر في الشعور باستقرار هذه العلاقات.

ويقول البروفيسور براين ويلوبي: “يؤدي مشاهدة الرجال والنساء للأفلام الإباحية إلى ضعف استقرار العلاقة بينهما”.

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع، أن الرجال ذوي المعتقدات الدينية مثلا يشعرون بسوء حالتهم عند اللجوء إلى المواد الإباحية بسبب عدم توافق هذا السلوك مع معتقداتهم.

ويضيف ويلوبي: “أعتقد أن علينا التحدث أكثر عن التأثير السلبي للأفلام الإباحية في العلاقات لأنها عامل خطر للعلاقات. لأن معظم المتزوجين ربما لا يدركون أن استخدامهم للأفلام الإباحية يمكن أن يلحق الضرر بعلاقاتهم.

وآمل أن تساعد مثل هذه الدراسات السياسيين وغيرهم على المباشرة بالحديث عن ضرورة تثقيف الناس عن الخطر المحتمل للأفلام الإباحية وابتكار موارد أفضل للأفراد والأزواج عن هذا الموضوع”.