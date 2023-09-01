مخاطر "مميتة" للكافيين.. كيف تتجنّب المضاعفات؟

قد يبدو الأمر صادمًا أو مستحيلًا، لكن تناول جرعة زائدة من الكافيين أمر ممكن. الحقيقة هي أن التعرض لمستويات عالية وحتى مميتة من الكافيين هو أكثر شيوعًا – ويحدث بسهولة أكبر – مما قد تتوقعه، وفق ما ورد في موقع healthcare.

جزء من السبب هو أن الكافيين موجود في العديد من الأطعمة الشائعة والمكملات الغذائية. قد تفكر في القهوة والصودا ومشروبات الطاقة، ولكن يمكن أيضًا العثور على الكافيين في العلكة والفطائر والشراب والآيس كريم والحلوى وغير ذلك الكثير.

ووفقًا لمركز مكافحة السموم في ولاية يوتا، فإن الشركات غير مطالبة بإدراج كمية الكافيين الموجودة في موادها الغذائية، مما يجعل من الصعب على الناس معرفة الكمية التي يستهلكونها.

أي كمية تعد كثيرة؟

تلعب كمية الكافيين المستهلكة، والإطار الزمني، وتكوين الجسم للشخص الذي يستهلك الكافيين دورًا. هناك تباين كبير في مدى حساسية الأشخاص ومدى سرعة تحللهم. يمكن للأدوية وحالات معينة، مثل الحمل والرضاعة الطبيعية، أن تلعب دورًا أيضًا.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA)، لم تكن هناك أي آثار سلبية مرتبطة باستهلاك 400 ملليغرام من الكافيين يوميًا (حوالي أربعة إلى خمسة فناجين من القهوة) بين البالغين الأصحاء.

إذا كنت قلقًا بشأن كمية الكافيين التي تتناولها والكمية الموصى بها لك، تحدث مع طبيبك.

أعراض الإفراط في تناول الكافيين

ربما تتناول الكثير من الكافيين من دون أن تعرف ذلك وتبدأ في الشعور بالآثار السيئة. قد تشمل هذه الأعراض معده مضطربة، خفقان القلب، التعرق، الارتعاش، القيء، هذيان، صداع، إسهال، وآلام في الصدر.

إذا كنت قلقًا بشأن أي من الأعراض التي تعاني منها أو كنت تعاني من نوبات، فاطلب المساعدة على الفور.

التأثير على الجسم

في الحالات الشديدة من سمية الكافيين، يمكن أن يتأثر القلب والجهاز العصبي. عند تناول جرعات عالية، يمكن للكافيين أيضًا أن يخفض ضغط الدم. كما أن الكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزي – وهذا هو الشعور بالتوتر – مما قد يؤدي إلى الإثارة ويسبب في النهاية الهذيان والنوبات.

في الواقع، تم ربط التأثيرات الضارة على القلب والأوعية الدموية، وزيارات غرف الطوارئ، والوفيات بمشروبات الطاقة. حيث وجدت إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية (SAMHSA) في الولايات المتحدة أن زيارات قسم الطوارئ (ED) قد زادت بشكل كبير وأن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 39 عامًا هم الأكثر شيوعًا في زيارة قسم الطوارئ بسبب مشروبات الطاقة.

اهتم بجسمك

في هذه الحالات الشديدة، يمكن اتخاذ تدابير لمحاولة تقليل التأثيرات، ولكن لا يمكن فعل أي شيء لعكس سمية الكافيين. لا يمكن أن يحدث ذلك إلا عندما يقوم الجسم باستقلاب الكافيين وإخراجه من خلال الفضلات.

إن أفضل طريقة لتجنب مضاعفات الكافيين المحتملة هي مراقبة كمية الكافيين التي تتناولها. إذا كنت تعتقد أنك تناولت الكثير، فمن المحتمل أن يكون لديك. وتذكر، إذا كنت مرهقًا، فمن المحتمل أن يحتاج جسمك إلى الراحة، وليس إلى كوب آخر من القهوة.