مدرب شهير ينصح بأطعمة تحفّز الشبع وتدعم خسارة الوزن

هل يؤثر الشعور المستمر بالجوع على نجاح خطة إنقاص وزنك، التي تعتمد على الحفاظ على عجز في السعرات الحرارية؟ قد تجد نفسك فجأة تشتهي وجبة خفيفة في منتصف الصباح أو بعد الغداء، مما يجعل التحكم في الشهية تحديًا يوميًا.

من جانبه نشر مدرب اللياقة البدنية دان جو على حسابه في إنستغرام قائمة بأفضل 5 أطعمة تعمل على الحد من الشعور بالجوع، وتساعدك على الشعور بالشبع.

التفاح

قال دان: “إن التفاح مُثبِّطٌ طبيعيٌّ للشهية، لذا فهو من أفضل الفواكه. فهو غنيٌّ بالألياف، خاصةً البكتين، الذي يتحول إلى هلام في المعدة، ما يُبطئ عملية الهضم ويُشعرك بالشبع”.

بالإضافة إلى ذلك، عليك مضغه جيدًا، وهذا المضغ يُخبر عقلك: “مهلاً، نحن نأكل شيئًا قيّمًا”. إنه غنيٌّ بالماء، ومنخفض السعرات الحرارية، ويبقى في أمعائك لفترة أطول من قميص حبيبك السابق”.

التوت الأزرق

قد يكون حجم التوت الأزرق صغيرًا، لكنه يحتوي على قيمة غذائية عالية، ما يجعله من أفضل المنتجات عندما يتعلق الأمر بإضافة العناصر الغذائية الصلبة إلى نظامك الغذائي.

أضاف دان: “أنها صغيرة الحجم، قوية، مناسبة جدًا لمستوى السكر في الدم، ومنخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالماء والألياف. تُعزز وجبتك الخفيفة دون زيادة كبيرة في عدد السعرات الحرارية. مؤشرها الجلايسيمي منخفض، ما يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر. إنها مجرد طاقة قوية، والميزة الإضافية هي الأنثوسيانين. تساعدك هذه العناصر المضادة للأكسدة على التحكم في الأنسولين والالتهابات، وهما عنصران أساسيان في التحكم في الجوع”.

البطاطس

تنتمي البطاطس إلى عائلة الكربوهيدرات، لذا عادةً ما يُساء فهمها، ولا تستحق كل هذه السلبية. بطهيها بالطريقة الصحيحة، يمكنك الاستفادة من فوائدها.

أوضح مدرب اللياقة البدنية: “هذه هي ملكة الشعور بالشبع. البطاطس المسلوقة تتصدر مؤشر الشبع لسبب وجيه، فهي غنية بنسبة 79% من الماء بالنشا المقاوم، وهي منخفضة السعرات الحرارية بشكل طبيعي لكل غرام. تناولها مطبوخة ومبردة للحصول على نشويات مفيدة للأمعاء تُغذي البكتيريا النافعة وتساعدك على الشعور بالشبع. ولا بد لي من الإضافة أن الكربوهيدرات ليست سيئة، خاصةً تلك بطيئة الهضم مثل هذه”.

الهليون

قد يكون للهليون تأثير جانبي غريب في الحمام. قد يجعل رائحة بولك غريبة، لكنه يعوّضها بفوائده الصحية.

ولاحظ دان: “صحيح أنها ستجعل رائحة بولك غريبة، لكنها ستمنحك شعورًا بالشبع. يحتوي نصف كوب منها على 20 سعرة حرارية فقط، لكن لا تدع هذا يخدعك. الهليون غني بالألياف القابلة للذوبان. مؤشره السكري منخفض، بل ويحتوي على كمية بروتين جيدة بالنسبة لنباتي. كما أنه يدعم صحة الأمعاء، ويوازن هرمونات الجوع”.

الأسماك

تُعدّ المأكولات البحرية من أفضل الخيارات الصحية على الإطلاق، بدءًا من أنواع معينة من الأسماك التي تُقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية، وصولًا إلى خفض مخاطر أمراض القلب.

وقد ظهر هذا البروتين متعدد الاستخدامات في هذه القائمة أيضًا، ما أسعد محبي الأسماك، وأعطى آكلي اللحوم الآخرين سببًا وجيهًا لاستبدال اللحوم الحمراء بهذا البروتين الخالي من الدهون.