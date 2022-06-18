مرضان يرفعان خطر الإصابة بالألزهايمر

تتداخل العوامل المسؤولة عن الإصابة بأمراض الخرف لا سيما الألزهايمر. ومن هذه العوامل: التقدم في العمر، العامل الوراثي، النظام الغذائي وأسلوب الحياة وغيرها.

في هذا الإطار، كشفت دراسات أن الأشخاص المصابين بنوعين من الأمراض هم أكثر عرضة للإصابة بمرض “ألزهايمر” بمقدار الضعف.

وخلص الباحثون في دراسة جديدة إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بما في ذلك ألزهايمر بمقدار الضعف، وفق “express”.

وقال العلماء إن تعزيز أنماط الحياة الصحية في وقت مبكر من الحياة قد يقلل بشكل كبير من المخاطر.

ويرتبط مرض السكري من النوع 2، وهو الشكل المرتبط بالسمنة، أيضا بتصلب الشرايين وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب والسكتة الدماغية.

في السياق عينه، قالت “أبيغيل دوف”، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم: “بحثت القليل من الدراسات كيفية تأثر خطر الإصابة بالخرف من خلال الإصابة بأكثر من واحد من هذه الأمراض في وقت واحد، وهذا ما أردنا فحصه”.

وتستند النتائج إلى 2500 شخص ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما في السويد تم تتبعهم لمدة 12 عاما.

قالت السيدة دوف: “في دراستنا، كانت مجموعات السكري /أمراض القلب والسكري/ أمراض القلب/ السكتة الدماغية هي الأكثر ضررا للوظيفة الإدراكية”.

وأضافت: “يجب أن نركز على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بالفعل في منتصف العمر”.

هذا ويعتبر مرض ألزهايمر، الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، وهو مصطلح شامل لعدد من الحالات التي تنطوي على تغييرات في الذاكرة والتفكير واتخاذ القرارات، التي تتعارض في النهاية مع استقلالية الشخص وقدرته على العمل.