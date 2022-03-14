مرضى قصور القلب.. خطوات ضرورية قبل السفر

قد يمنع الأطباء، في بعض الأحيان، الأشخاص الذين يعانون أمراضا قلبية من السفر مسافات بعيدة لا سيما من خلال الطائرة، لما يشكله ذلك من خطر على صحتهم وحياتهم.

في هذا الاطار،قدّم مركز القلب بمدينة دويسبورج الألمانية عددًا من النصائح لمرضى قصور القلب قبل السفر.

وقالت الدكتوره إلسه يانيكه، كبيرة الأطباء بمركز القلب بمدينة دويسبورج الألمانية، إنه يمكن لمرضى قصور القلب السفر بشرط اتباع بعض النقاط المهمة.

شروط السفر لمرضى قصور القلب

تضمنت أبرز النصائح التي قدمها المركز ما يلي:

– إجراء فحص للقلب قبل السفر بنحو أربعة إلى ستة أسابيع للوقوف على الحالة الصحية.

– استقرار الحالة الصحية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لموعد السفر على أقل تقدير.

– شرب السوائل على نحو كاف، فهذا أمر ضروري جدا.

تأثير أدوية قصور القلب أثناء السفر

وذلك نظرا لأن العديد من أدوية القلب يساعد على إدرار البول، فضلا عن أن الإصابة بالإسهال أثناء السفر تتسبب في فقدان الجسم للمزيد من السوائل، مما يهدد المريض بالإصابة بالجفاف.

ويُراعى أيضا أن العديد من أدوية القلب يجعل البشرة حساسة لأشعة الشمس؛ لذا ينبغي تطبيق كريم واق من الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) أعلى من 30.

ويذكر أن قصور القلب هو حالة مرضية تحدث نتيجة أي خلل وظيفي أو عضوي يؤثر على وظيفة القلب كمستقبل للدم ومضخة كافية لانتشار الدم إلى أنحاء الجسم لإمداده بالمواد الغذائية والأكسجين.

أسباب قصور القلب

وتتمثل أسباب قصور القلب في مشاكل القلب مثل أمراض الشرايين التاجية والتهاب عضلة القلب واضطرابات نظم القلب والأزمة القلبية.

بالإضافة إلى العوامل الوراثية والسِمنة وارتفاع ضغط الدم وداء السكري وفرط نشاط الغدة الدرقية.

وتتمثل أعراض قصور القلب في ضيق التنفس وخفقان القلب والتعب المستمر والخمول وتراجع القدرة على بذل المجهود وتورم الساق.