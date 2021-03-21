الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مرض عند الأطفال يجعلهم عرضة أكثر 10 مرات للوفاة بكورونا

21 - مارس - 2021
التوجه إلى الفراش في نفس التوقيت كل ليلة يحسن نوم الأطفال

الأطفال ليسوا بمأمن عن كورونا

A A A
طباعة المقال

خلصت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يعانون من قصور الغدة الكظرية معرضون أكثر بـ 10 مرات لخطر الإصابة بمضاعفات كورونا والوفاة مقارنة بالأطفال العاديين.

وعرضت دراسة نشرها موقع “يوريك أليرت” العلمي افتراضيا خلال الاجتماع السنوي لـ”جمعية الغدد الصماء”.

ويعرف قصور الغدة الكظرية على أنه “اضطراب يحدث عندما لا تفرز الغدد الكظرية، الواقعة فوق الكلى مباشرة، ما يكفي من هرمون الكورتيزول”.

ويسمى قصور الغدة الكظرية أيضا بـ”مرض أديسون”.

ويساعد الكورتيزول المعروف باسم “هرمون التوتر” على تكسير الدهون والبروتينات والكربوهيدرات. كما أنه يتحكم في ضغط الدم ويؤثر على جهاز المناعة.

ويتم علاج الأطفال المصابين بقصور الغدة الكظرية بجرعات بديلة لهرمون الكورتيزول يوميا، وهم يحتاجون إلى جرعات أكثر عند المرض.

وقال الباحث الرئيسي المشارك بالدراسة مانيش راسينغاني من جامعة أركنساس للعلوم الطبية “قد يعرض قصور الغدة الكظرية الشخص لخطر الإصابة بالعدوى بسبب عدم استجابة الجسم للإجهاد الطبيعي، وحتى الآن لدينا بيانات محدودة عن الأطفال الذين يعانون من قصور الغدة الكظرية وكورونا”.

واستعان الباحثون بقاعدة بيانات دولية عن الأطفال المصابين بكورونا حتى سن 18 عاما، وشملت الدراسة 846 طفلا يعانون من قصور الغدة الكظرية وأكثر من 250 ألف طفل غير مصابين بأمراض الغدة الكظرية.

وأظهرت البيانات أن معدل الوفيات أعلى بكثير بين الأطفال الذين يعانون من قصور الغدة الكظرية، مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من هذه الحالة المرضية.

وقال راسينغاني “تظهر هذه الدراسة أنه من المهم اتخاذ احتياطات إضافية للوقاية من عدوى كورونا وعلاجها لدى الأطفال المصابين بقصور الغدة الكظرية”.

    المزيد من الصحة

    ألم الكلى - تعبيرية
    آلام الكلى والظهر.. كيف يمكنك التمييز؟
    السكتة الدماغية
    إليكم هذه الوجبة الخفيفة.. تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
    التهاب الزائدة الدودية قد يكون أحد أسباب آلام الجانب الأيمن للبطن
    بعضها خطير.. 7 أسباب أساسية قد تكون وراء آلام جانب البطن الأيمن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي