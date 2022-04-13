مرض قاتل ينتشر بين فقراء أمريكا.. تعرف على "داء المثقبيات"

غالباً ما تنتشر الامراض في الاماكن او الاحياء الفقيرة وذلك يعود الى عدة عوامل طبية، ومن هذه الامراض القاتلة داء المثقبيات الأمريكي أو ما يسمى بداء شاجاس، بحيث يصنف انه من أخطر الطفيليات التي تسبب الوفاة حول العالم، حيث أن منظمة الصحة العالمية تعتبره الداء الذي ينافس كورونا في عدد الوفيات في حالة عدم نشر الوعي اتجاه هذا المرض الخطير.

وداء المثقبيات ينتقل للإنسان عن طريق ملامسة براز حشرة الترياتومين، واكتشف هذا الداء في المناطق الموبوءة في 21 بلداً قارياً من بلدان أمريكا اللاتينية، حيث كان ينتقل إلى البشر غالباً عن طريق لمس فضلات أو بول البق الترياتومين، والمعروف باسم “بق التقبيل”، وهو اسم من بين العديد من الأسماء الشائعة الأخرى، حسب المنطقة الجغرافية المنتشر فيها المرض.

أمريكا اللاتينية التي تُعد موطن المرض، يتسبب “داء شاجاس” في وفيات أكثر من أي مرض طفيلي آخر بما في ذلك الملاريا، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من 75 مليون شخص معرضون لخطر الإصابة به، معظمهم من بين السكان الأكثر فقراً وتهميشاً في الولايات المتحدة الامريكية.

ويتطور “داء شاجاس” على مرحلتين اثنتين، وتدوم المرحلة الأولية الحادة لمدة شهرين تقريباً بعد الإصابة بالعدوى، وخلال هذه المرحلة الحادة ينتشر عدد كبير من الطفيليات في الدم.

وفي معظم الحالات، لا تظهر الأعراض خلال هذه المرحلة أو أنها تكون خفيفة أو غير محددة ومن الأعراض الأولى التي تظهر عند نسبة تقل عن 50% من الأشخاص الذين يتعرضون لعضة بق الترياتومين، نجد تقرحات جلدية أو تورّم أرجواني في جفن العين.

بالإضافة إلى إمكانية ظهور الحمى وصداع الرأس وتضخّم الغدد اللمفية وشحوب البشرة والألم العضلي وصعوبة التنفس والتورّم وآلام البطن أو الصدر.