“مركزُ الجهاز التنفسي”.. إليك أبرز الأطعمة التي تحافظ على صحة الرئتين

تعدّ الرئتان أساس الجهاز التنفسي للانسان اذ انهما المركز الذي يأخذ الأوكسجين وينقله الى الدم الذي بدوره يزوّد أعضاء الجسم بهذا العنصر الحيوي الأساسي. الا أن أجواء التلوث الناتجة عن انبعاثات الكربون والمواد الضارة من السيارات والمعامل، بالاضافة الى العادات السيئة كالتدخين وغيرها، كلها عوامل تؤثر سلبا على صحة الرئتين. وفي ما يلي عرض لأبرز العادات الطبيعية التي تساعد على تنقية الرئتين من السموم.

يعتبر الحفاظ على صحة الرئتين أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة الجسم. ومن ذلك تناول الطعام بطريقة سليمة من شأنه أن يحافظ على سلامة الرئتين وعملها.

وقد توصل علماء إلى أن ثمرة الطماطم تسهم بشكل فعّال في تنظيف الرئتين بفضل خصائصها المضادّة للأكسدة. علاوة على ذلك، فإنّ عصير الطماطم غني بالفيتامين سي C الذي يحتاجه الشخص المدخن بصورة خاصة.

كما أن الذين يستنشقون هواءً ملوثاً بصورة دائمة، عليهم تناول ثمرتين من الطماطم أو عصير الطماطم بانتظام لأنه يساعد على تنظيف الرئتين.

يقول دكتور العلوم الطبية، وخبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ: “إذا تناولت حبتين من الطماطم على الأقل في اليوم، فإنَّ استعادة وظائف الرئة تتسارع بشكل كبير”.

وتوصل غينزبورغ إلى هذه الاستنتاجات بعد قراءة نتائج دراسة صينية شارك فيها مدخنون يعانون من تلف في الرئة. حيث وجد العلماء أن الطماطم تساهم في استعادة الجهاز التنفسي، وتلف الرئة المرتبط بالشيخوخة الطبيعية.

وأجرى خبراء آخرون دراسة تمَّ فيها اختبار المنتجات الغذائية الأكثر نشاطاً في تنظيف الجسم البشري والتي يساعد تناولها عملية تسريع إزالة السموم من الجسم، وأكدوا أن تناول حبات من الطماطم بشكل يومي ومستمر بالإضافة إلى تفاحتين، له أثر فعّال في تنظيف الرئتين بشكل كامل من النيكوتين؛ حيث أثبتت فعالية التفاح والطماطم في تنظيف الرئتين عند المدخنين وتنظيف المجاري التنفسية بشكل تدريجي من آثار هذه العادة الضارّة وترميم الأوعية الدموية بعد انحلالها في الدم مما يؤدي إلى حيوية أعضاء الجسم بشكل كامل.

فوائد عصير الطماطم المختلفة

لعصير الطماطم فوائد صحية هامّة:

– يمنع الإصابة بالسرطان، لاحتوائه على صبغة الليكوبين التي تعتبر أقوى مادة مضادة للأكسدة تمنع تطور الأورام الخبيثة، وتساعد أيضاً على الوقاية منها.

– يزيل الإجهاد: للطماطم، مقارنة بالخضروات الأخرى، ميزات عديدة وكبيرة، كونها تحتوي على نسبة عالية من هرمون السيروتونين. لذلك، فإنّ تناول كوب من عصير الطماطم يمنح الجسم العديد من الفيتامينات وجرعة جيدة من هرمون السعادة.



أطعمة تحافظ على صحة الرئتين

بعض العناصر الغذائية تملك خصائص هامّة في الحفاظ على صحة الرئتين، ومنها:

– الشاي الأخضر

يريح الشاي الأخضر عضلات الرئتين ويقلل من الالتهاب فيها. كوبان من الشاي الأخضر يومياً هي الكمية الموصى بها لتعزيز التمثيل الغذائي والحفاظ على صحة الرئتين.

– الجوز

يعمل الاستهلاك المنتظم للجوز على توسيع الرئة، فهذا النوع من المكسرات غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تزيد من قوة العضلات وصحتها. وبالنسبة لكبار السن، يعني استهلاك الجوز مشاكل أقل في التنفس. حفنة من الجوز هي الحجم المثالي لهذا الغرض.

– المشمش

يحتوي المشمش على مستويات عالية من فيتامين أ A، وهو بذلك يحافظ على بطانة الجهاز التنفسي ويصلحها، ما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى وتقليل الالتهاب.

– الثوم

الاستهلاك المنتظم للثوم يمدُّ الرئتين بكميات كبيرة من الأليسين، وهو مركّب يمكن أن يقتل البكتيريا الضارّة في الرئتين ويقلل من الالتهابات. ولكن يجب على كبار السن تناوله باعتدال لتجنّب الحموضة المعوية.

– البروكلي

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف والقدرة على مكافحة الالتهاب الرئوي. كما أن المستويات العالية من السلفورافين داخله تقتل البكتيريا الضارّة.

– الزنجبيل

يعتبر تناول الزنجبيل طريقة رائعة للتخلص من السموم في الرئتين. لديه القدرة على إزالة الملوثات من الرئتين وتخفيف احتقان الشعب الهوائية. كما أن الزنجبيل المبشور أو المطحون المنقوع في كوب من الشاي الأخضر من أقوى مشروبات التخلص من السموم.

– الخضروات الورقية

الخضروات الورقية مليئة بالفيتامينات الضرورية التي تعزز صحة الرئتين. السبانخ والملفوف والخس أمثلة رائعة على الخضروات سهلة الطهي.

– الفواكه الحمضية

تحتوي الفواكه مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على كميات عالية من فيتامين سي C الذي يحارب التهابات الجهاز التنفسي ويحسن التنفس.