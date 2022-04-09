الفياغرا قد يزيد من خطر الاصابة بأمراض خطيرة في العين

ادعت دراسة أنّ الفياجرا يمكن أن يضر برؤيتك، وجد خلالها الخبراء الكنديون أنّ تناول حبوب ضعف الانتصاب الشائعة بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بثلاث حالات خطيرة في العين.

كما تم تسمية ثلاثة أدوية أخرى للعجز الجنسي”سياليس وليفيترا وسبيدرا”، على أنها محفزات محتملة لمشاكل العين، ووجد الباحثون أنّ الأدوية قد تسبب فقدان مفاجئ للرؤية، ومضات من الضوء والبقع الداكنة لدى الأشخاص الذين يتناولونها.

يمكن أن تؤدي زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية عبر استخدام الحبوب إلى إعاقة إمدادها للعيون، وهو ما اقترح الخبراء أنه قد يكون السبب، وقال كبير الباحثين الدكتور مهيار إتمينان، وهو طبيب عيون في جامعة كولومبيا البريطانية، أنّ الأشخاص الذين يستخدمون الأدوية والذين يعانون من مشاكل في الرؤية يجب أن يلتمسوا العناية الطبية.

وقال الدكتور إتمينان: “هذه حالات نادرة، كما أنّ خطر تطويرها لا يزال منخفضاً جداً لأي مستخدم فردي”، ومع ذلك، فإنّ العدد الهائل من الوصفات الطبية التي يتم صرفها كل شهر في الولايات المتحدة، حوالي 20 مليون، يعني أنّ عدداً كبيراً من الأشخاص يمكن أن يتأثروا.”

وتابع قائلاً: “يجب على المستخدمين المنتظمين الذين يجدون أي تغييرات في رؤيتهم أن يأخذوا الأمر على محمل الجد وأن يطلبوا العناية الطبية.”

تم وصف الفياجرا لأكثر من 2.9 مليون رجل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا عام 2016، وهي أحدث بيانات متاحة. لكنّ الحبوب متوفرة أيضاً بدون وصفة طبية.

حللت الدراسة، التي نشرت في جاما طب العيون، سجلات مطالبات التأمين من 231033 رجلاً يستخدمون حبوب الضعف الجنسي، ولم يحدد سبب تناول الرجال، الذين كانوا في الغالب في الستينات من العمر، لهذه الحبوب.

يستخدم السيلدينافيل، وهو المكون الرئيسي في الفياجرا التي تنتجه شركة فايزر، لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي، تناول حوالي 123347 رجلاً السيلدينافيل و78609 كانوا على تادالافيل (سياليس)، 6604 أخذوا علاج (ليفيترا) و4473 كانوا على أفانفيل (سبيدرا).

لم يعاني أي من الرجال من مشاكل في العين قبل أن يصبحوا مستخدمين منتظمين للدواء، لم يحدد الدكتور إتمينان وزملاؤه الجرعة العادية، لكنّ الأطباء لا ينصحون المرضى الذين يستخدمون الحبوب لعلاج ضعف الانتصاب بتناول أكثر من قرص واحد في اليوم، يتم إعطاء تلك الأدوية الموصوفة لارتفاع ضغط الدم الرئوي حبة أقل قوة، والتي ينبغي أن تؤخذ ثلاث مرات في اليوم، تابع الباحثون سجلات المطالبات من 2006 إلى 2020 لمعرفة أي منها استمر في تطوير ظروف العين.

قام الأكاديميون بتعديل التحليل ليأخذ في الاعتبار العوامل التي قد تكون قد انحرفت عن نتائجها، مثل مرض السكري وأمراض القلب.

أظهرت النتائج أنّ الرجال الذين يتناولون أحد الأدوية كانوا أكثر عرضة بنسبة 158 في المائة للإصابة بانفصال الشبكية الخطير، أي عندما تتراكم مجموعة من السوائل خلف الجزء الخلفي من العين، يسبب الظهور المفاجئ للبقع في مجال الرؤية ومضات الضوء.

كما كانوا أكثر عرضة بنسبة 102 في المائة للمعاناة من الاعتلال العصبي البصري الإقفاري، وهو نقص في إمدادات الدم إلى العصب البصري. تسبب الحالة فقدان الرؤية المركزية، وكانوا أكثر عرضة بنسبة 44 في المائة للإصابة بانسداد الأوعية الدموية في شبكية العين، وهو نوع من الجلطة الدموية في شبكية العين. يعاني الأشخاص المصابون به من فقدان مفاجئ للرؤية وبقع داكنة خلال الرؤية.

وقال الدكتور إتمينان:”هذه الأدوية تعالج ضعف الانتصاب عن طريق تحسين تدفق الدم، لكننا نعلم أنها يمكن أن تعيق تدفق الدم في أجزاء أخرى من الجسم.”

وتابع: “على الرغم من أنّ دراستنا لا تثبت السبب والنتيجة، إلا أنّ هناك آلية يمكن من خلالها أن تؤدي هذه الأدوية إلى هذه المشاكل. تشير الأدلة إلى وجود صلة قوية”، وقال أنه يأمل أن تثبت المزيد من الأبحاث الارتباط وأن يؤدي ذلك إلى قيام الشركات المصنعة بوضع ملصقات تحذيرية على الحبوب.

تحذر شركة فايزر بالفعل أنّ حوالي واحد من كل 100 شخص الذين يستخدمون الفياجرا قد يعانون من عوارض مثل:تهيج العين ، عيون محتقنة بالدم /عيون حمراء ، ألم في العين ، ورؤية ومضات من الضوء ، سطوع البصرية ، حساسية الضوء ، عيون دامعة.