مسكن طبيعي للألم مستخلص من أوراق الزيتون

كشفت دراسة أنّ الحبوب المصنوعة من أوراق أشجار الزيتون قد تكون بمثابة مسكن طبيعي لبعض الناس.

أبلغ المرضى الذين يعانون من آلام شديدة في مفصل الركبة والذين تناولوا المكمل مرتين يومياً لمدة ستة أشهر عن آلام أقل مقارنة بمجموعة تناولت الدواء الوهمي.

ومع ذلك، لم تجد التجربة السريرية أي تحسن لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام معتدلة أو منخفضة.

وأفاد الباحثون السويسريون الذين قادوا الدراسة التي نشرها موقع “ديلي ميل” البريطاني وترجمها موقع “صوت بيروت انترناشونال” بأنّ مستخلص أوراق الزيتون يمكن أن يوفر بديلاً لأدوية الألم التقليدية التي يمكن أن تسبب آثاراً جانبية بعد الاستخدام المطول.

تحتوي الأوراق الرقيقة المسطحة لأشجار الزيتون على مستويات عالية من المركبات التي تسمى “البوليفينول” والتي من المعروف أنّ لها تأثير مضاد للالتهابات.

يذكر أن الالتهاب هو أحد أكبر العوامل لدى المرضى الذين يعانون من آلام المفاصل المزمنة.

وقد أظهرت الدراسات أنّ زيت الزيتون يمكن أن يحمي القلب عن طريق الحد من تراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين التاجية.

كما كان للزيتون الفضل في المساعدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والتهاب القولون التقرحي وحتى الإكتئاب.

نظرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease، في 124 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 55 عاماً وما فوق. وقادتها ماري نو أوكل هوركاجادا، عالمة العظام السويسرية في شركة نستله العملاقة للأغذية والمشروبات، التي مولت البحث.

تم تقسيم المشاركين بالتساوي بين الرجال والنساء وكان ما يزيد عن نصفهم يعانون من زيادة الوزن.

تم إعطاء 62 شخصاً بالضبط 125 “مجم” من مستخلص أوراق الزيتون على شكل أقراص مرتين في اليوم، في حين تلقى النصف الآخر من المشاركين دواء وهمياً.

على مدى ستة أشهر، أكمل المشاركون مسحاً لتقييم مستويات الألم لديهم، والمعروفة باسم إصابة الركبة الشاملة ودرجة هشاشة العظام (KOOS).

ووجد الباحثون أنّ الفرق في KOOS، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى ألم أقل وحركة أفضل، أنّ الفرق لم يكن كبيراً بين مجموعات الدواء الوهمي والمكملات.

وكان لدى أولئك الذين يتناولون الدواء درجة KOOS حوالي 65 بعد ستة أشهر، في حين أنّ مجموعة الدواء الوهمي كان حوالي 60.

ولكن وُجد أنّ المستخلص له تأثير كبير على الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات الألم في البداية.

في هذه المجموعة، كانت درجات KOOS حوالي 65 في المجموعة التكميلية، مقارنة بـ 50 في المجموعة الثانية.

وقال الباحثون في الدراسة: “قد يحسن المكمل الغذائي القدرة الوظيفية المشتركة لدى كبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل العالية في الركبة.”

“بالنظر إلى الآثار الضارة لـمضادات الالتهاب ومسكنات الألم، يمكن أن تكون هذه الأدوية بديل في إدارة الألم للأشخاص النشطين.”

وقد استخدمت أوراق الزيتون في الطب الطبيعي منذ اليونان القديمة، الذين استخدموه لتعزيز أجهزة المناعة لديهم.