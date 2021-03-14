مشابه للمخدرات ... هكذا تؤثر البطاقات الائتمانية على الدماغ

أظهرت دراسة حديثة أن تأثير البطاقات الائتمانية على الدماغ مماثل لتأثير جرعة من الكوكايين، مما يؤدي إلى الإدمان على التسوق.

ومن المعروف أن المتسوقين يميلون إلى إنفاق المزيد عند استخدام البطاقات بدلاً من العملات النقدية، وأثارت الزيادة الأخيرة في استخدام البطاقات غير التلامسية مخاوف بشأن ديون الأسرة.

وتظهر الآن دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الإنفاق ببطاقات الائتمان، يؤدي إلى نفس التفاعل الكيميائي في الدماغ الذي تحدثه العقاقير المسببة للإدمان، مثل الكوكايين والأمفيتامينات.

وبينت الدراسة أن البطاقات المختلفة يمكن أن تثير رغبات مختلفة، حيث تخلق البطاقات المستخدمة في المطاعم وفي أيام العطلات شهية أكبر للإنفاق مقارنة بالبطاقات المستخدمة لشراء الوقود، على سبيل المثال.

وقال البروفيسور درازن بريليك المؤلف المشارك للدراسة “يتم تنشيط شبكات المكافآت في الدماغ بواسطة جميع أنواع المكافآت عن طريق شراء بطاقة الائتمان. إن توفر بطاقة الائتمان البلاستيكية في يدك مرتبط بعمليات شراء ممتعة”.

ودرس الباحثون عمليات مسح الدماغ للمشاركين الذين استخدموا بطاقات الائتمان الشخصية أو النقود لإجراء عمليات شراء حقيقية للمنتجات اليومية، ووجدت النتائج التي نُشرت في مجلة Scientific Reports أن المشتريات النقدية على عكس البطاقات لم تحفز “شبكات المكافأة” في الدماغ، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.