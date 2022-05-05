مشروبات تساعدك على حرق الدهون.. ابرزها القهوة السوداء

يسعى الكثير من الأشخاص إلى إنقاص الوزن الزائد، والحصول على جسم رياضي متناسق، ولتحقيق ذلك يمارس الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة بعض التمارين الرياضية التي تساعد على حرق الدهون.

ولا يعرفه البعض أن هناك بعض المشروبات التي تساعد على حرق الدهون، وذلك حسب ما ذكره موقع “timesofindia” .

وهناك بعض المشروبات التي تساعد على حرق الدهون منها:

– الشاي الأسود

يحتوى الشاي الأسود على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة البوليفينول، والتي تقلل من خطر الإصابة بالسمنة، حيث ثبت أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي تقلل كمية امتصاص الجسم للدهون والسكريات، وبالتالي تقلل من تناول السعرات الحرارية وتساعد على فقدان الوزن الزائد.

ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أن شرب 3 أكواب من الشاي الأسود يومياً لمدة ثلاثة أشهر، تساعد على تقليل زيادة الوزن، لذلك ينصح بشربه ولكن بدون إضافة سكر.

– القهوة السوداء

ثبت أن القهوة تساعد على الشعور بالشبع وحرق الدهون الزائدة بالجسم، حيث وجدت دراسة علمية أجريت عام 2020، أن شرب أربعة أكواب من القهوة يومياً لمدة 24 أسبوعاً ساعد فى انخفاض نسبة الدهون في الجسم بنسبة 4% لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن.

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الشاي الأخضر

يحتوى الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين والكافيين وهما مركبان يعززان عملية التمثيل الغذائي، كما ذكرت أبحاث علمية أن الشاي الأخضر قد يساعد في حرق الدهون، لذلك ينصح بتناوله بشكل يومى.

– عصير خضروات

تناول الخضروات بشكل يومى يساعد على الشعور بالشبع وإنقاص الوزن الزائد، لذلك ينصح بتناول عصير خضراوات مكون من مجموعة مختلفة من الخضار، حيث ثبت أن عصير الخضار يؤدي إلى إنخفاض في هرمون اللبتين المرتبط بالسمنة.

– خل التفاح

يساعد خل التفاح على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والتقليل من الشهية، والشعور بالشبع لفترة طويلة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2009 على بالغين يابانيين يعانون من السمنة المفرطة أن تناول ملعقتين كبيرتين من خل التفاح ممزوجاً بالماء يومياً تسبب في خسارة الوزن الزائد، لذلك ينصح بخلط 1 إلى ملعقتين كبيرتين من خل التفاح في كوب واحد من الماء وتناوله يومياً لإنقاص الوزن.