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مشروبات تساعدك في علاج برد العظام.. ابرزها الشاي الاخضر

13 - أبريل - 2022
هشاشة العظام - صورة تعبيرية

هشاشة العظام - صورة تعبيرية

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يعاني العديد من الأشخاص من الإصابة ببرد العظام في هذه الفترة، وذلك بسبب التقلبات الجوية، وتعرض العظام للبرودة، وخاصةً بعد تدفئتها من خلال الماء الساخن أو الملابس أو غطاء الفراش، حيث إن تغير درجات الحرارة المفاجىء يمكن أي يسبب التهاب المفاصل وإصابتها بالبرد.

وفي بعض الأحيان يتخلى الكثير من الأشخاص عن الملابس الثقيلة في الفترة الأخيرة من موسم الشتاء ظنّاً منهم أن الطقس البارد لن يعود مجدداً، ولكن في حالة عودة البرودة يمكن أن يحدث برد العظام، ويمكن أن تتسبب نزلات البرد الشديدة التي تصيب الجهاز التنفسي في تأثيرات سلبية على العظام، وذلك بحسب موقع “هيلث لاين” الطبي.

ومن أبرز أعراض الإصابة ببرد العظام، الشعور بالتعب والإعياء، و الشعور بآلام شديدة في العظام، والشعور بتصلب العظام وصعوبة تحريكها، والشعور بصوت طقطقة عند تحريك المفاصل، صعوبة الوقوف لفترة طويلة، والشعور بعدم القدرة على النوم.
ومن العلاجات الطبيعية والمشروبات التي ينصح بتناولها لعلاج برد العظام مشروب الزنجبيل الدافئ، الشاي الأخضر، الكركم، والسوائل الدافئة بشمل عام.

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