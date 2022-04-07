مشروبات ممنوعه على مرضى الضغط في رمضان

في رمضان دائماً ما يحتاج الاشخاص الى مشروبات تروي عطشهم، ولكن غالباً ما يقع مرضى الضغط في مشكلة المشروبات المضره بصحتهم في هذا شهر.

تعتبر المشروبات من أساسيات الإفطار في شهر رمضان، ولكن هناك بعض المشروبات التي يفضل ألا يتناولها مرضى الضغط في رمضان، لتفادي الإصابة بالعوامل السلبية التي قد تؤثر على جسمك.

وينصح الخبراء، بأنه من الأفضل ألا يتناول مرضى الضغط القهوة والشاي بشكل مفرط، بالإضافة إلى تفادي تناول المشروبات التي تحتوي على الصودا، ومشروبات الطاقة، ويشكل العرقسوس خطورة على مرضى الضغط العالي وأيضا مرضى الكبد، لأنه يعمل على احتباس المياه في الجسم، وذلك بحسب موقع “food.ndtv”.

وفقاً لخبراء الصحة، فتناول كوباً من عصير الليمون يمكن أن تفعل العجائب لصحتك العامة واللياقة البدنية، فالليمون يطهر الخلايا ويجعل الأوعية الدموية لينة ومرنة، كما أنه يحتوي على فيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة، كوب من عصير الليمون على الافطار يمكن أن يساعد في تنظيم مستوى ضغط الدم.