مشروب أحمر قد يساعد على خفض ضغط الدم!

حقق باحثون في آثار العصير الأحمر الغني بالبوليفينول على قراءات ضغط الدم، كما جاء في مجلة Hypertension.

وشارك 56 بالغا، تزيد أعمارهم عن 51 عاما، في الدراسة الصغيرة، حيث أعطوا مشروبا من عصير التوت البري منخفض السعرات الحرارية، أو مشروبا وهميا متطابقا مع اللون والسعرات الحرارية. ولمدة ثمانية أسابيع، كان المشاركون يستهلكون أحد المشروبات؛ وأخذت قراءات ضغط الدم قبل وأثناء وبعد العلاج.

ولاحظ الباحثون: “بعد ثمانية أسابيع، انخفض ضغط الدم الانبساطي بشكل ملحوظ لمجموعة عصير التوت البري مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي”.

وفي المتوسط ​، كانت قراءة ضغط الدم الانبساطي لمجموعة التوت البري 68.6 ملم زئبقي في ثمانية أسابيع.

وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط ​​قراءة ضغط الدم الانبساطي لدى مجموعة الدواء الوهمي 72.2 ملم زئبقي في الفترة نفسها.

والأهم من ذلك، تم أيضا خفض قراءات ضغط الدم لمجموعة التوت البري مقارنة بقراءات خط الأساس، وكذلك ضغط الدم الانقباضي.

ولتوضيح ذلك، ارتفعت قراءات ضغط الدم الانبساطي لمجموعة عصير التوت البري من 73.9 ملم زئبقي عند خط الأساس إلى 68.6 ملم زئبقي بعد التدخل الذي استمر ثمانية أسابيع.

وانخفض ضغط الدم الانقباضي في عصير التوت البري أيضا من 121.9 ملم زئبقي عند خط الأساس إلى 118.6 ملم زئبقي في ثمانية أسابيع.

وأضاف الباحثون: “كان الدواء الوهمي مرتبطا بعدم حدوث تغيير عن خط الأساس. وفي الختام، يبدو أن دمج مشروب عصير التوت البري منخفض السعرات في النظام الغذائي للبالغين الأصحاء يؤدي إلى تحسينات في ضغط الدم”.

قراءات ضغط الدم الانبساطي والانقباضي

أوضحت Mayo Clinic: “يتم تحديد إجمالي ضغط الدم عن طريق قياس ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. وضغط الدم الانقباضي، الرقم العلوي، يقيس القوة التي يبذلها قلبك على جدران الشرايين في كل مرة ينبض فيها. أما ضغط الدم الانبساطي، الرقم السفلي، فيقيس القوة التي يبذلها قلبك على جدران الشرايين بين الضربات”.

وبينما تشير الأبحاث إلى أن عصير التوت البري قد يخفض ضغط الدم المرتفع، إلا أن هناك طرقا أساسية مثبتة لتقليل القراءات العالية.

وأدرجت NHS العوامل التي يمكن أن تساعد في منع أو تقليل ارتفاع ضغط الدم، مثل:

• نظام غذائي صحي.

• الحفاظ على وزن صحي.

• ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

• عدم التدخين.

ومن أجل الحصول على نظام غذائي صحي، يحتاج المرء إلى تناول الكثير من الفواكه والخضروات.

ومن المفيد أيضا تقليل تناول الملح بأي طريقة ممكنة، والتي قد تشمل عدم إضافة الملح إلى أي من الأطعمة الخاصة بك.

ويمكن أن يساعد تقليل الكافيين، والحد من الاستهلاك إلى أربعة أكواب يوميا، في خفض قراءة ضغط الدم، وبالتالي زيادة احتمالية إطالة العمر.