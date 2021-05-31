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مشروب الحلبة... فوائد كثيرة لمرضى السكري!

31 - مايو - 2021
مشروب الحلبة

مشروب الحلبة

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ذكر “موقع الكونسلتو”، ان بذور وأوراق وجذور الحلبة يتم استخدامها كتوابل من قبل البعض، وهي واحدة من أقدم النباتات المستخدمة طبيًا ولها جذور في كل من أنظمة الطب الهندية والصينية التقليدية، وعن فوائدها لمرضى السكري افاد بان بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أظهرت وجود خصائص لـ 4 مركبات في الحلبة مضادة لمرض السكري، حيث تقلل امتصاص الجلوكوز المعوي، وتأخر إفراغ المعدة، وتحسن حساسية الأنسولين وعمله، وتقلل تركيزات البروتين الرابط للدهون.

وأثبتت دراسة أجريت عام 2017 على الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون مع 2% من مكملات بذور الحلبة الكاملة لمدة 16 أسبوعًا، أن هذه الفئران كان لديها تحمُّل أفضل للجلوكوز من غيرها، كما أثبتت الدراسات أن تناول الحلبة عموما يفيد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي وانخفاض هرمون التستوستيرون والتهاب المفاصل، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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