مشروب الطاقة.. هذا ما يحدث لجسمك بعد تناوله!

يعتمد العديد من الناس على استهلاك مشروب الطاقة، ويستخدمه البعض لإعداد مشروبات أخرى. غير أن كثيرين لا يدركون المخاطر التي يسببها هذا المشروب على صحة الانسان.

تسبب مشروبات الطاقة العديد من المشكلات والأضرار داخل جسم الإنسان، بدءًا من قلة التركيز ومتاعب الأسنان، وصولا للسرطان والأمراض العقلية.

والاعتماد على هذه المشروبات غالباً ما يعني أن الناس يعانون من مشكلات في التركيز وانهيار في مستويات الطاقة، بمجرد أن تتلاشى آثار المواد بداخلها – بعد ساعة واحدة فقط، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وربطت دراسات متعددة بين مشروبات الطاقة السكرية وسرطان البروستاتا والثدي والقولون والمستقيم ومشكلات الكلى والسمنة ومشكلات الصحة العقلية، بما في ذلك زيادة القلق والاكتئاب ومشكلات التركيز.

كما أخبرت جمعية طب الأسنان الأسترالية، صحيفة “ديلي ميل”، أنها تعتقد أن استهلاك مشروبات الطاقة يساهم في المزيد والمزيد من الشباب الذين يفقدون أسنانهم، بينما بعضهم في سن المراهقة.

في السياق نفسه، يدعو خبراء الصحة منذ عقود الناس إلى استهلاك كميات أقل من المشروبات السكرية التي تحتوي على الكافيين، فيما زعمت دراسات أن بعض مشروبات الطاقة لديها تأثير الكوكايين نفسه على دماغ المراهق.

ونشرت “ديلي ميل” دلًيلا تفصيليا حول ما يحدث في الجسم عقب تناول مشروبات الطاقة، يبدأ من فور تعاطيها وصولا إلى 12 يوما تالية ذلك، وقد جاء ذلك على النحو الآتي:

– أول 10 دقائق بعد الانتهاء من المشروب

يبدأ الكافيين بالتغلغل في مجرى الدم. في المقابل، يبدأ معدل ضربات القلب وضغط الدم في التسارع.

– 15 – 45 دقيقة بعد ذلك

إذا كنت تشربه بسرعة، فستبدأ في الشعور بمزيد من اليقظة والتركيز بعد حوالي 15 دقيقة، بينما قد لا يشعر الأشخاص الذين يشربون الكحول بتلك التأثيرات لمدة 40 دقيقة تقريباً.

– بعد 30 – 50 دقيقة

اكتمال امتصاص الكافيين حيث يرتفع ضغط الدم، واستجابة لذلك، يقوم الكبد بإفراز المزيد من السكر في مجرى الدم، كما يتم الآن حظر مستقبلات الأدينوزين في دماغك مما يمنع النعاس.

ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلى “انفجار الأنسولين”، ويستجيب كبدك لذلك عن طريق تحويل أي سكر يمكنه الحصول عليه إلى دهون.

– بعد ساعة واحدة

يبدأ جسمك في تجربة هبوط السكر، بالإضافة إلى اختفاء آثار الكافيين، حيث تبدأ في الشعور بالتعب وتنخفض مستويات الطاقة لديك. وستتخلص من الماء الممتلئ بالعناصر الغذائية القيمة التي كان من الممكن أن يستخدمها جسمك لترطيب نظامك أو تقوية عظامك.

– بعد 5 – 6 ساعات

خلال هذا الوقت تنخفض كمية الكافيين في جسمك إلى النصف، بينما بالنسبة للنساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل، سوف يستغرق الأمر 10 ساعات.

– بعد 12 ساعة

هذا الوقت هو ما يستغرقه معظم الناس لإزالة الكافيين تماماً من مجرى الدم، والسرعة التي يحدث بها ذلك تعتمد على العديد من العوامل من العمر إلى النشاط.

– بعد 12 – 24 ساعة

تبدأ أعراض “الانسحاب”، وبعد حوالي يوم من تناولك للمشروبات، تصبح في مزاج آخر، بينما إذا كنت معتاداً على تناول مشروبات الطاقة بشكل يومي – فستبدأ بالشعور بالخمول، والضيق، والصداع والإمساك.

– بعد 7 – 12 يوماً

أظهرت الدراسات أن هذا هو الإطار الزمني لجسمك ليصبح متسامحاً مع جرعة الكافيين المعتادة، وهذا يعني أنك ستعتاد عليها ولن تشعر بالتأثيرات بالقدر نفسه.