الأثنين 10 ربيع الأول 1445 ﻫ - 25 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مشروب شهير يرفع ضغط الدم "وأنت لا تدري"

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2023 10:27 صباحًا
مشروبات- تعبيرية

مشروبات- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

تعتبر القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، حيث يتم استهلاكها يوميا من قبل الكثير من الأشخاص.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المشروب يتمتع بفوائد صحية مختلفة، بدءًا من طول العمر وحتى صحة القلب .

ومع ذلك، حذر الدكتور أمير خان بجامعة ليدز في المملكة المتحدة من أن تناول الكثير من القهوة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لديك، وفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية.

تابع: “على الرغم من أنها تحتوي على المزيد من الفوائد الصحية، إلا أن العنصر الرئيسي الموجود بها “الكافيين” قد يكون مضراً لك”.

وأوضح أمير أن معظم فناجين القهوة تحتوي على حوالي 100 ملليجرام من الكافيين، ولكن الشاي يحتوي على حوالي 45 ملليجرام.

أضاف: “الكثير من الكافيين يسبب الصداع والأرق وخفقان القلب ويرفع ضغط الدم”.

وأوضحت دراسة نُشرت في مجلة Nutrients، أن القهوة تؤدي إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم.

وأدى تناول فنجانين إلى ثلاثة من القهوة إلى زيادة ضغط الدم الانقباضي بمقدار 3-14 ملم زئبقياً والانبساطي بمقدار 4-13 ملم زئبقياً.

لذلك، ينصح الدكتور أمير بتناول القهوة باعتدال إذا كنت ترغب في جني فوائدها الصحية المحتملة.

ونصح بتناول حوالي أربعة فناجين من القهوة يومياً لمعظم البالغين، وكوبين إذا كنتِ حاملاً كحد أقصى”.

    المزيد من الصحة

    التطعيم- تعبيرية
    أفضل موعد لتلقي التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا
    السكري من الأمراض الشائعة
    5 طرق تساعدك على الوقاية من مرض السكري
    الذاكرة- تعبيرية
    درّب دماغك.. نصائح لتقوية الذاكرة

    الأكثر قراءة

    وديع الشيخ
    لأول مرة.. وديع الشيخ يتحدث عن سبب وفاة والده
    المعكرونة بالجبن تحوي كميات كبيرة من الكربوهيدرات والدهون البسيطة
    عليك التفكير جدياً في التخلص من هذه الأطعمة الـ 10 من نظامك الغذائي
    فرانك هوغربيتس
    عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الساعات القادمة