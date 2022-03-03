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مشروب في متناول الجميع فعّال ضد جميع سلالات كورونا

منذ 36 دقيقة
مشروب ساخن- تعبيرية

مشروب ساخن- تعبيرية

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يبحث الكثير منا عن الأطعمة والمشروبات التي من شأنها أن تساعد في الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ميشيجان الأمريكية أن بروتين حليب البقر لديه القدرة على تثبيط فيروس كورونا المستجد الذي يسبب عدوى كوفيد-19.

و وفقاً لموقع “Study Finds” الأمريكي، في تقرير نشره، الأربعاء، فإن الباحثين درسوا اللاكتوفيرين، وهو بروتين موجود في حليب البقر، وذلك لخصائصه البيولوجية الفريدة والتي يبدو أنها تستطيع مقاومة العديد من الميكروبات والفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى.

وأظهرت الدراسة أن اللاكتوفيرين استطاع تثبيط عدوى فيروس كورونا عن طريق إعاقة قدرة الفيروس على دخول الخلايا المستهدفة وإصابتها، كما ساعد بروتين حليب البقر في دعم آليات الدفاع المضادة للفيروسات في الخلايا.

ونقل الموقع عن الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور جوناثان سيكستون قوله: “لقد أظهر اللاكتوفيرين البقري دوراً مضاداً للفيروسات في التجارب السريرية البشرية، إذ ثبت أن هذا البروتين الذي يتم تناوله عن طريق الفم يحسن من شدة الالتهابات الفيروسية، بما في ذلك فيروس الروتا ونوروفيروس”.

وتابع: “نظراً لفعالية هذا البروتين كمضاد للفيروسات، ولكونه آمناً ويسبب الحد الأدنى من الآثار الجانبية، فضلاً عن توفره بشكل كبير، فقد اقترح العديد من العلماء استخدامه كعلاج وقائي أو علاج ما بعد الإصابة بعدوى كورونا”.

ووفقاً للنتائج، التي نُشرت في مجلة “Dairy Science”، فإن اللاكتوفيرين البقري كان فعالاً ضد جميع السلالات المختبرة من فيروس كورونا في الدراسة، وبناءً على هذه النتائج فإن الباحثين يتوقعون أنه يمكن لهذا البروتين البقري أن يقدم نفس الفوائد ضد سلالات الفيروس المستقبلية أيضاً.

ويقول الباحثون إن حليب البقر يمكن أن يساعد في صنع أقراص مضادة لكوفيد-19 وهو ما رأوا أنه سيكون مثالياً في المناطق التي لا يوجد بها تطعيم واسع النطاق، أو في حال ظهرت سلالات جديدة لديها القدرة على التهرب من اللقاح.

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