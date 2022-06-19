مشروب قد يزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا من اكثر انواع السرطان انتشارًا بين الرجال، ويستهدف بشكل خاص الرجال فوق الخمسين.

وتشير التقديرات الأميركية الى انّ واحدًا من بين ٨ رجال سيصاب بسرطان البروستاتا في البلاد.

لسوء الحظ، لا يزال الطب الحديث غير قادر على تحديد الأسباب المؤكدة للاصابة بهذا النوع من السرطان. وعلى غرار الانواع الأخرى من السرطان، يتطور سرطان البروستاتا في الخلايا نتيجة التغيرات والتحورات في الحمض النووي. وقد يعود ذلك الى اسباب وراثية في بعض الحالات.

تعتبر السمنة من العوامل التي تزيد خطر الاصابة. اذ وجدت بعض الأبحاث أن السمنة في منطقة البطن مرتبطة بشكل أكثر توحشًا لسرطان البروستاتا.

غير ان دراسة صحية جديدة نشرت في مجلة أميركية حددت عاملًا غذائيًا محتملًا يرتبط بزيادة خطر الاصابة بسرطان البروستاتا.

واظهرت نتائج هذه الدراسة أن شرب الحليب مرتبط بزيادة خطر الاصابة بهذا النوع من السرطان.

في هذا السياق، اشار القائمون على هذه الدراسة الى ان الرجال الذين يستهلكون كميات كبيرة من الحليب يواجهون خطرًا مرتفعًا للاصابة بسرطان البروستاتا، مقارنةً بالرجال الذين يستهلكون كميات أقل.

في التفاصيل، وجدت الدراسة ان الرجال الذين يشربون حوالي ٤٣٠ غرامًا من الحليب يوميا كانوا اكثر عرضة للاصابة بنسبة ٢٥ بالمئة.

الكالسيوم ارتبط بسرطان البروستاتا في الماضي، والحليب ومنتجاته،كما هو معروف، تحتوي على كميات هائلة من هذا المعدن.

وقال معدّو الدراسة انهم لم يلاحظوا رابطًا بين ارتفاع خطر سرطان البروستاتا واستهلاك الكالسيوم من مصادر مختلفة.

بكلمات أخرى، ليس الكالسيوم وحده في الحليب ما يزيد مخاطر تطوير هذا المرض.