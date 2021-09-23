الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مشروب مثالي لتقوية الجهاز العصبي

23 - سبتمبر - 2021
مشروب ساخن- تعبيرية

مشروب ساخن- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن مشروب الكاكاو ، هو مشروب مثالي لتخفيف التوتر.

تشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أن شرب كوب من الكاكاو في الصباح يساعد كثيرا على تخفيف الإجهاد. ولكن بشرط أن يكون الكاكاو طبيعيا.

تقول، “يسمح احتواء الكاكاو على فيتامينات المجموعة B والمعادن، بتنظيم عمل الجهاز العصبي والسيطرة على الإجهاد. بالإضافة إلى هذا يحسن تناول مشروب الكاكاو في الصباح المزاج والنشاط”.

وتنصح الخبيرة بتناول شاي الأعشاب مثل النعناع والمليسة المخزنية وزهرة العاطفة (زهرة الساعة)، مساء بين الساعة السابعة والعاشرة.

تقول، “بفضل عمل هرمونات النوم في الليل-هرمون النمو والميلاتونين، ينخفض مستوى هرمون الكورتيزول؛ حيث في هذه الفترة بالذات، تجري عملية تطهير الدماغ والجسم من السموم”.

وتضيف الخبيرة، وعندما يعاني الشخص من الإجهاد المزمن، فعليه عدم الاكتفاء بتناول المشروبات المهدئة، وتنصح بأخذ حمام دافئ (37-38 درجة مئوية) قبل النوم مباشرة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من الصحة

الجلوس كثيرًا.. انتبهوا لهذه العوارض!
المكسرات
ما العلاقة بين تناول المكسرات وانخفاض معدل انتشار أمراض الكلى المزمنة؟
ترتبط الغدة الدرقية بكافة وظائف الجسم
هل من روابط بين قصور الغدة الدرقية وزيادة خطر الإصابة بالخرف؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوى الامن الداخلي
مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
لحظة اقتحام المحتجين في سريلانكا لمقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا
فيديوهات مثيرة.. ماذا فعل مواطنو سيريلانكا بالقصر الرئاسي بعد اقتحامه؟!