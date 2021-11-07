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مشروب مثالي لـ"قرحة المعدة"

7 - نوفمبر - 2021
قرحة المعدة- تعبيرية
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لا يعتبر التهاب المعدة خطيرًا بالنسبة لمعظم المرضى، ويتحسن بسرعة مع العلاج، وقد يحدث التهاب المعدة فجأة أو يظهر ببطء مع مرور الوقت، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي التهاب المعدة إلى القُرح وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

قالت خبيرة التغذية الروسية تاتيانا إيفانيكوفا إن الكيسل (مشروب من الفواكه والنشا) هو خيار ممتاز لتناول الوجبات الخفيفة للأشخاص المصابين بالتهاب المعدة وقرحة المعدة.

لاحظت الخبيرة بشكل خاص القيمة الغذائية ومحتوى السعرات الحرارية لهذا المنتج.

وقالت: “الكيسل رائع كوجبة خفيفة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة والقرحة. كما أنه له تأثير إيجابي للغاية على البكتيريا المعوية، ويقلل من عدد البكتيريا المسببة للأمراض ويزيد من نمو البكتيريا المفيدة. يساعد النشا في الكيسل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية. يبطئ هذا المشروب من امتصاص الدهون، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم”.

ومع ذلك، أضافت خبيرة التغذية أن الكيسل يمكن أن يؤذي بعض الناس. يكمن ضرر المنتج في كمية كبيرة من الكربوهيدرات، لذلك يجب تناوله بحذر لمرضى السكري.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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