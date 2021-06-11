مشروب يساعدك في تقليل الأعراض المؤلمة لانتفاخ المعدة

يحدث انتفاح المعدة بعد تناول وجبة دسمة أو تناول شيء يزيد الغازات في الجهاز الهضمي، مثل المشروبات الغازية أو الفاصوليا، لكن في بعض الحالات، يمكن أن يحدث الانتفاخ دون الإفراط في تناول الطعام أو استهلاك الأطعمة المسببة للغازات. وثبت أن هناك مشروبا يساعد في تقليل الانتفاخ، وهو الماء.

ويمكن أن يحدث الانتفاخ غالبا بسبب احتباس السوائل، نتيجة تناول الكثير من الملح، وهذا هو المكان الذي قد يساعد فيه زيادة كمية الماء المستهلك في التخلص من السوائل الزائدة، ومساعدة الشخص على الشعور براحة أكبر.

ومن الضروري التأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء، خاصة إذا كنت تضيف المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي وفي الطقس الحار.

واعتمادا على عمرك وجنسك ونشاطك وتاريخك الطبي، يجب أن يستهلك الشخص 11 إلى 15 كوبا من الماء يوميا.

وقال الدكتور ميميت أوز، إذا كنت منتفخا وشعرت أن معدتك على وشك الانفجار، فقد يكون التخلص من السوائل أفضل حل سريع.

وتابع: “تأكد من الحفاظ على رطوبتك. اشرب الكمية اليومية الموصى بها من ثمانية أكواب من الماء لتخليص الجسم من السموم الضارة”.

وتتضمن النصائح الأخرى للمساعدة في تقليل الانتفاخ ما يلي:

– استبعد الحساسية الغذائية وعدم تحمل الأطعمة الشائعة.

– تجنب ابتلاع الهواء والغازات.

– لا تأكل الأطعمة المعروفة بأنها تسبب لك الغازات.

– جرب نظاما غذائيا منخفض الفودماب (مركب يسبب إزعاجا للقولون).

– تناول مكملات إنزيم الجهاز الهضمي.

لدى الأشخاص الأصحاء، يتم امتصاص الفودماب من خلال بطانة الأمعاء الدقيقة.

وعندما يواجه الفرد صعوبة في هذا، كما هو الحال لدى أولئك الذين يعانون من القولون العصبي، ينتقل الفودماب الزائد إلى الأمعاء الغليظة، حيث تتسبب البكتيريا في تخمره.

ينتج عن هذا التخمير الهيدروجين أو الميثان، ما يسبب الانتفاخ.

قد ترغب في تقليل استهلاكك من البصل والبروكلي والملفوف والقرنبيط إذا كنت ترغب في تقليل الانتفاخ، ولكن ما يزال عليك التأكد من تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميا.

وإذا كنت تفكر في الاستغناء عن مجموعة طعام معينة على المدى الطويل، فيجب عليك أولا الحصول على المشورة من طبيبك العام، وذلك بحسب “إكسبريس”.