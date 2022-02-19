مشكلة خطيرة تصيب اللاعبين.. كيف تتصرف في حالات بلع اللسان؟

نعدّ مشكلة بلع اللسان، من أخطر المشاكل التي تصيب لاعبي كرة القدم خلال المباريات، تعرف طبياً بأنهاحالة طبية تحدث بشكل رئيس بسبب فقدان الوعي كنتيجة لحدوث إصابات خطيرة،

ووفقاً لما أورد موقع “ويب طب”، فإليكم طرق إسعاف بلع اللسان الناجمة عن الصرع وفقدان الوعي:

1. إسعاف بلع اللسان الناجم عن فقدان الوعي

إن إسعاف المصاب وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة له خلال فقده للوعي لحين وصول الطوارئ أمر في غاية الأهمية؛ لأن ذلك يقيه من الإختناق ويحافظ على حياته.

يكمن الهدف من إجراء إسعاف بلع اللسان في فتح مجرى التنفس بأقل حركة للعمود الفقري العنقي، ويجب إجراء إسعاف بلع اللسان بواسطة مسعفين مدربين عندما يكون هناك اشتباه بإصابة ما في الحبل الشوكي؛ لأن تحريك أو رفع الذقن قد يتسبب في تحريك العمود الفقري العنقي مما يؤدي إلى حدوث أضرار أخرى.

في ما يأتي خطوات إسعاف بلع اللسان باستخدام إجراء رفع الذقن:

اركع خلف رأس المصاب، وقم بتثبيت ودعم رأس المصاب مع محاذاة الرأس، والرقبة، والعمود الفقري.

ضع يديك على جانبي الوجه مع وضع أطراف أصابعك على زاوية الفك السفلي.

ارفع الفك برفق لفتح مجرى التنفس واحرص جيدًا على عدم إمالة الرقبة، إذ إن حركة الفك تقوم بتحريك اللسان إلى الأمام في الفم مما يفتح مجرى التنفس.

لا تضع أصابع يديك في فم المصاب محاولًا دفع الفك لفتح مجرى التنفس.

اتصل بالطوارئ واطلب المساعدة في أسرع وقت.

2. إسعاف بلع اللسان الناجم عن الصرع

واحدة من أسباب بلع اللسان أيًضا هو الصرع، فقد يغيب المصاب بالصرع عن الوعي خلال نوبات الصرع، في ما يأتي خطوات توضح كيفية إسعاف بلع اللسان للمصابين بالصرع:

ساعد الشخص في الحصول على وضعية مناسبة في حال بدأت نوبة الصرع لديه أثناء الوقوف.

قم بقلب الشخص برفق على جانب واحد لتجنب استنشاق أو إدخال أي أجسام غريبة إلى مجرى التنفس.

قم بإبعاد أي أشياء يحتمل أن تشكل خطر على المريض، مثل: الأدوات الحادة لمنع حدوث أي إصابات.

ضع منشفة أو سترة مطوية أو شيء مشابه لهما تحت رأس المريض للحفاظ على أمانه وثباته.

قم بنزع النظارات في حال كان المريض يرتديها.

قم بفك ربطة العنق ونزع المجوهرات حول عنق الشخص لأنها قد تعيق التنفس.

احسب مدة النوبة، ففي حال استمرت نوبة الصرع لأكثر من 5 دقائق يجب عليك الاتصال بالطوارئ.

ابق مع الشخص حتى تنتهي نوبته ويستعيد وعيه.

بعد أن يستعيد المريض وعيه يوجد بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها بعد انتهاء نوبة الصرع لدى المريض ونذكر منها:

ساعد الشخص على الجلوس في مكان امن بعد أن يتوقف التشنج لعدة دقائق، وعندما يصبح الشخص قادر على التحدث اشرح له بهدوء أنه أصيب بنوبة صرع.

ابق هادئًا وقم بتهدئة المصاب والذين شهدوا النوبة.

اسأل المريض إذا كان يمكنك الاتصال بسيارة أجرة أو شخص من أقربائه لمساعدته في العودة إلى المنزل بأمان.

ما يجب تجنبه عند اسعاف بلع اللسان

عند إجراء عملية اسعاف بلع اللسان يجب عليك تجنب بعض الإجراءات التي قد تعرض حياة المريض للخطر أو قد تؤدي إلى زيادة الحالة سوءًا، في ما يأتي بعض هذه الخطوات:

لا تقم بوضع وسادة تحت رأس الفاقد للوعي؛ قد يؤدي ذلك إلى إحداث خلل في تنفسه.

لا تحاول إجبارهم على الوقوف.

تجنب صفع أو رش الماء على فاقد الوعي.

لا تقم بمحاولة إدخال أي سوائل في فمهم.

لا تقم بإدخال إصبعك في حلق الشخص الفاقد وعيه محاولًا إزالة أي شي عالق غير مرئي لك؛ لأن ذلك قد يتسبب في إدخالها أكثر للمجرى التنفسي، فقط قم بإزالة أي شي عالق يسد المجرى التنفسي في حال كان مرئي لك، واضغط باستمرار على صدر الشخص في حال وجود شيء عالق في حلق الفاقد لوعيه يمنعهم من التنفس.

لا تترك الفاقد وعيه دون رقابة.

مخاطر فقدان الوعي

قد يؤدي فقدان الوعي لفترات طويلة إلى نقص الأكسجين في الدماغ وبالتالي حدوث تلف للدماغ، كما أن الاختناق يمكن يؤدي للوفاة إذا ترك دون علاج.

قد يسبب إجراء الإسعافات الأولية أيضًا حدوث مضاعفات، على سبيل المثال يمكن أن يتسبب الإنعاش القلبي الرئوي أحيانًا في حدوث كسور في الضلوع.