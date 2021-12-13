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مصادر خفية للسكر تشكل خطراً على صحتك.. ما هي؟

منذ 18 ساعة
السكر

السكر

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من المعروف بأن زيادة استهلاك السكر يشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان، إذ أدرجت اختصاصية التغذية سفيتلانا زيلينتسوفا مصادره الخفية التي يجب الانتباه إليها عند التخطيط للنظام الغذائي.

وقالت زيلينتسوفا: إن “زيادة استهلاك السكر هو بلاء عصرنا، ولا يمكن المبالغة في تقدير العواقب الصحية لهذا البلاء، ولكن، من المهم أن نفهم أن السكريات المضافة هي مجموعة كاملة من المواد غير المرغوب فيها في النظام الغذائي”.

وأشارت إلى أنه “من المعروف أن تناول السكر العالي يرتبط بزيادة تناول السعرات الحرارية، وبالتالي زيادة الوزن”.

وأوضحت أن تناول كميات كبيرة باستمرار يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ويزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وبعض أنواع السرطان، منوهة إلى أن الدراسات أثبتت التأثير السلبي للسكر على عملية البلعمة، وبالتالي على المناعة.

وأضافت أنه من المهم الانتباه إلى مصادر السكر المخفية وهي الخبز والصلصات الصناعية والمنتجات شبه المصنعة والزبادي والجبن القريش والحبوب سريعة التحضير وحبوب الإفطار والخضروات والفواكه المعلبة والعصائر والمشروبات الغازية والكحولية.

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