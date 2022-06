مضادات للاكتئاب لعلاج اضطرابات العيون

قد يكون Prozac أول علاج لحالة مرضية تصيب العين يعاني منها أكثر من نصف مليون شخص في المملكة المتحدة، وتسبب عدم وضوح الرؤية أو تقييدها.

كشف تحليل البيانات أنّ الأشخاص الذين يتناولون مضادات الاكتئاب بانتظام هم أقل عرضة بنسبة 15 في المائة لتطوير الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD).

كما وجدت الأبحاث الحيوانية التي أجراها نفس الفريق من العلماء الذين قاموا بتحليل البيانات أنّ الدواء، الذي يكلف 2 جنيهاً إسترلينياً فقط، يُبطئ معدل تقدم AMD.

ويشير الباحثون إلى أنّ النتائج يمكن أن تؤدي إلى أن يصبح الدواء المتاح على نطاق واسع أول علاج للشكل الجاف من AMD.

هذه الحالة، التي تؤثر في الغالب على الأشخاص من عمر الخمسين والستين، ناتجة عن تلف الشبكية، وهي طبقة الخلايا الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين التي ترسل الصور إلى الدماغ.

هناك شكلان؛ AMD الجافة والرطبة. في الشكل الجاف، الذي يمثل حوالي تسع من أصل عشر حالات، هناك تدهور بطيء للخلايا في الجزء المركزي من الشبكية، وهي منطقة تسمى البقعة، غالباً على مدى سنوات عديدة، حيث تموت خلايا الشبكية ولا تتجدد مع تقدمنا في العمر.

يحدث AMD الرطب بسبب نمو الأوعية الدموية غير الطبيعية في الجزء الخلفي من العينين ويحدث بشكل أسرع عندما تتسرب السوائل من الأوعية الدموية أو الدم إلى البقعة. يمكن أن تساعد الأدوية في وقف نمو هذه الأوعية الدموية عن طريق منع الإشارات التي يرسلها الجسم لتوليد أوعية دموية جديدة.

كلا الشكلين من AMD يمكن أن تجعل أمور مثل القراءة والتعرف على الوجوه أمراً صعباً.

في حين أنّ بعض أو كل الرؤية المركزية قد تتأثر، فإنّ كل أنواع الرؤية المحيطية تبقى طبيعية. على سبيل المثال، عندما ينظر شخص معه AMD إلى وجه الساعة، فإنه قد يرى الأرقام ولكن ليس اليد.

وقد تظهر الخطوط المستقيمة، مثل الأبواب أو أعمدة الإنارة، متموجة أو منحنية أو مشوهة. إنّ السبب الدقيق ل AMD الجاف غير معروف، على الرغم من أنه تم ربطه بالتدخين وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وتاريخ عائلي للحالة.

قام باحثون في كلية الطب بجامعة فرجينيا بفحص البيانات من أكثر من 100 مليون شخص بالغ ووجدوا أن خطر الإصابة بـ AMD كان أقل بنسبة 15 في المائة بين أولئك الذين تم وصف fluoxetine (اسم العلامة التجارية Prozac) لهم ، وفقاً للنتائج المنشورة في مجلة Proceedings Of The National Academy Of Sciences OF THE U. S.

وأكدت متابعة البحوث الحيوانية أنّ الدواء استطاع إبطاء عملية فقدان البصر عن طريق التمسك بمركبات الجهاز المناعي التي تسمى inflammasomes. ويعتقد أن هذه تؤدي إلى التهاب يؤدي إلى انهيار الطبقة السطحية للشبكية. يقترح الباحثون أنّ الدواء يمكن أن يؤخذ إما كحبوب يومية أو معبأة داخل زرع بطيء الإطلاق في العين.

وتعليقاً على البحث، قال جوين ويليامز، استشاري طب العيون في مستشفى سينغلتون، سوانسي: “هذه بالتأكيد نتيجة مثيرة للاهتمام.”

“يمكن القول إنّ AMD هي واحدة من أكبر التحديات الصحية التي تواجهنا. تشير التجارب البشرية إلى ما إذا كان هناك أي اكتشاف ذي صلة سريرياً هنا، ويجب أن نتذكر أن مضادات الاكتئاب لها آثار جانبية، لذلك يجب أن تكون أي فوائد كبيرة بما يكفي لتفوق المخاطر.”