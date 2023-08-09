مضاد للاكتئاب.. 12 فائدة صحية لأوراق النعناع يجب أن تعرفها!

تعرف أوراق النعناع المعروفة أيضًا باسم Pudina على انها عشب عطري شهير لنضارته مع العديد من الفوائد الصحية، ومنذ العصور القديمة، استخدم الناس أنواعًا مختلفة من النعناع في جميع أنحاء العالم، حيث توفر نباتات النعناع الكثير من الخصائص المضادة للأكسدة والفوائد الصحية.

ووفقاً لموقع “pharmeasy” فأوراق النعناع مليئة بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، وتحتوي على فيتامين A وفيتامين C ومركب B والفوسفور والكالسيوم ولها خصائص مضادة للبكتيريا.

كما أنه يعتبر من المصادر الغنية بالحديد والبوتاسيوم والمنغنيز الذي يحسن مستويات الهيموجلوبين ويعزز وظائف المخ، إضافة إلى ذلك، فإن أوراق النعناع منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على كمية قليلة من البروتين والدهون لذلك يمكنك إضافة أوراق النعناع في برنامج النظام الغذائي الخاص بك لفقدان الوزن بسهولة.

لقد أثبت العلم أن النعناع له الكثير من الفوائد الصحية لجسمك. فيما يلي بعض أفضل الفوائد التي يمكنك من خلالها استخدام النعناع لمساعدة جسمك على البقاء بصحة جيدة:

1 يعالج عسر الهضم

تُعرف أوراق النعناع بأنها مقبلات مذهلة تساعد على تعزيز الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز إنزيمات الجهاز الهضمي. كما يحتوي زيت النعناع على خصائص مطهرة ومضادة للجراثيم للتخفيف من عسر الهضم والتهابات المعدة وما إلى ذلك. ويعمل كعلاج مضاد للتشنج بسبب وجود الميثانول.

2 تخفيف متلازمة القولون العصبي

تعد متلازمة القولون العصبي اضطرابًا شائعًا في الجهاز الهضمي يمكن أن يسبب آلام في المعدة، والإمساك، والإسهال، والانتفاخ، وعسر الهضم. إن العلاج الرئيسي والمهم لمتلازمة القولون العصبي هو تغيير النظام الغذائي ولكن أظهرت بعض الدراسات أن زيت النعناع يمكن أن يكون مفيدًا. حيث يحتوي زيت النعناع على مركب يسمى المنثول يعطي تأثيرات مريحة لعضلات الجهاز الهضمي.

3 تحسين الجهاز التنفسي

يوصى بشدة باستخدام أوراق النعناع لمرضى الربو، حيث تعمل بمثابة مرخٍ جيد وتخفيف احتقان الصدر. كما يمكن أن يؤدي استهلاك أوراق النعناع يوميًا إلى إعطاء تأثير مهدئ لمرضى الربو.

من المعروف أن النعناع ينظف الأنف المحشو، ويمكن أن يجعل المنثول التنفس أسهل كثيرًا. كما أنه يخفف من التهيج الناجم عن السعال المزمن.

4 العناية بالفم

يمكنك بعد تناول الثوم أن تحاول مضغ أوراق النعناع للتخلص من الرائحة القوية، حيث يمكن أن تساعد أوراق النعناع على إنعاش أنفاسك على الفور بسبب وجود خصائص مبيدة للجراثيم.

كما يمكن أن يساعد مستخلص أوراق النعناع في تنظيف ترسب البلاك على الأسنان. يحتوي المنثول على معجون أسنان أو غسول للفم أو علكة يمكن أن يوقف نمو البكتيريا في الفم ويحافظ على نظافة تجويف الفم.

5 تحسين قوة الدماغ

أوراق النعناع منشط للدماغ. وفقًا لدراسات مختلفة، قد يؤدي تناول النعناع إلى زيادة اليقظة والوظائف المعرفية. كما يمكن لأوراق النعناع تحسين قوة الذاكرة واليقظة العقلية.

6 يقوي المناعة

النعناع مليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة لتحسين مناعتك. حيث تساعد هذه الفيتامينات النباتية على حماية خلاياك من التلف. إضافة إلى ذلك، يمكن لأوراق النعناع أن تمنع تكوين الورم عن طريق تثبيط بعض الإنزيمات.

7 يتغلب على الإجهاد والاكتئاب

إن النعناع جزء أساسي من العلاج بالروائح؛ رائحة قوية ومنعشة يمكن أن تساعد في التغلب على التوتر وتجديد شباب العقل عن طريق استنشاق رائحة النعناع، يهدأ عقلك على الفور.

يمكنك إضافة النعناع إلى الشاي الخاص بك أو استخدام مستخلص النعناع على المرذاذ أو الاستحمام بالنعناع للتخفيف الفوري من التوتر والاكتئاب.

8 يساعد في تخفيف آلام الرضاعة الطبيعية

عادة ما تعاني الأمهات المرضعات من حلمات مؤلمة ومتشققة، مما قد يجعل الرضاعة الطبيعية مؤلمة وصعبة. أظهرت الأدلة أن استخدام زيت النعناع الأساسي مفيد في تخفيف الألم وعلاج التقرح وتشقق الحلمات.

9 يساعد في إنقاص الوزن

تلعب أوراق النعناع دورًا أساسيًا في إنقاص الوزن بطريقة صحية. حيث تعمل أوراق النعناع على تعزيز الهضم وزيادة التمثيل الغذائي للمساعدة في إنقاص الوزن. كما أن شاي النعناع مشروب منعش رائع وخالي من السعرات الحرارية لتعزيز فقدان الوزن.

10 العناية بالبشرة

النعناع دواء قديم لعلاج مشاكل الجلد مثل حب الشباب والندبات. تعتبر الخصائص القوية المضادة للبكتيريا والفطريات والالتهابات لأوراق النعناع فعالة في علاج حب الشباب وتقلل من الالتهاب والاحمرار المرتبط بنوبات حب الشباب.

تحتوي أوراق النعناع على نسبة عالية من حمض الساليسيليك وفيتامين A الذي يتحكم في إفراز زيت الزهم في الجلد ويساعد في علاج حب الشباب.

إن خلاصة أوراق النعناع مفيدة في علاج حب الشباب والوقاية منه. حيث يتم استخدام ثراء المنثول ومضادات الأكسدة الطبيعية في أوراق النعناع كمنظف وتونر وقابض ومرطب للبشرة. كما أن أوراق النعناع تلون الجلد وتنعم البشرة الجافة والحكة.

11 المحافظة على شعر صحي

يعتبر مستخلص أوراق النعناع مصدرًا رائعًا للكاروتين ومضادات الأكسدة التي تعزز نمو الشعر وتمنع تساقطه. تستخدم الخصائص القوية المضادة للميكروبات والفطريات لأوراق النعناع لدرء قشرة الرأس وقمل الرأس وما إلى ذلك، كما يمكنك وضع معجون أوراق النعناع الممزوج بعصير الليمون على فروة الرأس والسماح لها بالبقاء لمدة 30-40 دقيقة وشطف الشعر جيداً.

12 يساعد في تخفيف الحساسية

أثبتت الدراسات الحديثة التي أجريت في عام 2019 أن النعناع يحتوي على 53 مركبًا منفصلاً لها خصائص مضادة للحساسية. هذا يعني أن تناول النعناع يمكن أن يساعد إلى حد ما في علاج أنواع مختلفة من الحساسية.