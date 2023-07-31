"معجزة".. تعرف على ما يحدث عند تناول التين والزيتون معا

يكتسب التين والزيتون في العالم العربي بشكل عام والإسلامي خاصة، أهمية كبيرة ومكانة خاصة بسبب ورودهما في القرآن الكريم، وتحديدا في سورة “التين”.

وعلى الرغم من أننا نعرف فوائد الفواكه والخضروات والعديد من الأطعمة، إلا أن هناك دائمًا شيء جديد نحتاج إلى معرفة الفائدة منه، أكبر مثال على ذلك هو تناول التين والزيتون معًا.

وللتين والزيتون فوائد عظيمة كثيرة لوجود الفلزات في كل منها، وهذا لا يجدي إلا إذا أكل التين والزيتون معا، فأكثر الجرعة فائدة هو تناول حبة تين وسبعة زيتون في الصباح.

هذه الوصفة ليست جديدة وتم تأكيدها علميا، كما اكتشف أنها معجزة لجسم الإنسان، وفقا لموقع “healthfoodorganic”.

ما هو الميثالونيز، هو المسؤول عن نضارة الجسم ليكون دائمًا شابًا، ويقوم الدماغ بإفراز هذه المادة في جسم الشخص بين سن 15 إلى 35 عامًا، ثم تنقص نسبة إفراز هذه المادة.

بالتدريج بعد سن الأربعين، يسساعد في خفض الكوليسترول والتمثيل الغذائي وتقوية القلب وإزالة أعراض الشيخوخة من الجسم وضبط النفس، كل هذه الفوائد ناتجة عن الميثالونيدات.

تمكن فريق بحثي ياباني من استخراج مادة “الفلزات” من التين والزيتون، وأكد الفريق أن الميثيونين المكون الفعال الموجود في التين ليس له تأثير فعال إلا من خلال مزجه مع المواد المتوفرة في الزيتون.

وقال الفريق الياباني إن أفضل نتيجة هي حبة تين مقابل سبع حبات زيتون.

فوائد التين والزيتون في مادة الميثادون، وله فوائد كبيرة للجسم على النحو التالي:

1- إمداد الجسم بالطاقة والحيوية التي تجعله في سن الشباب بشكل دائم. خفض الكوليسترول وخاصة الكوليسترول الضار، تحسين التمثيل الغذائي في الجسم وتقوية القلب، القضاء على أعراض الشيخوخة والشيخوخة المبكرة.

2. تنظيم مستويات ضغط الدم: يحتوي التين على البوتاسيوم الذي يعمل على خفض ضغط الدم في المرتفعات العالية ويحتوي على نسبة من الصوديوم والتي يجب أن تحافظ على نسبة معينة من الجسم حيث تؤدي زيادتها إلى الإصابة بأمراض القلب.

3- إنقاص الوزن: يساعد التين على إنقاص الوزن والحفاظ على ثبات الوزن الصحي لأنه غني بالألياف مما يجعله يشعر بالشبع عند تناوله ويقلل من الرغبة في الأكل، ويحسن الهضم.

4- يحتوي التين على الألياف التي تنظم عمل الأمعاء وتحد من اضطرابات الهضم وبالتالي تقلل من الإصابة بالإمساك.

5- وقاية المرأة من سرطان الثدي: يفضل أن تتناوله المرأة بعد سن اليأس لهذا الغرض.

6. بناء العظام: يحتوي التين على الكالسيوم والمعادن اللازمة لبناء العظام وتقويتها وبالتالي حمايتها من هشاشة العظام.

7. تحسين الرؤية: لاحتوائه على فيتامين أ، فوائد الزيتون في بناء كريات الدم الحمراء لاحتوائه على عنصر الحديد.

8- تحسين الرؤية وحماية العين من الإصابة بأمراض مختلفة مثل المياه الزرقاء وإعتام عدسة العين والضمور.

9- حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية وحماية البشرة من السرطان والشيخوخة المبكرة والحفاظ على صحة البشرة ونضارتها لاحتوائها على فيتامين هـ والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة.

10- لتسكين آلام الجسم بسبب احتوائه على مادة أوليكثانال.

11- يقي الجسم من السرطان لأنه يعمل كمضاد للأكسدة ويقي الجسم من الأكسدة المزمنة التي تؤدي إلى أمراض الجسم.

12- تخليص الجسم من دهون البطن وتساعد على إنقاص الوزن عن طريق حرق الدهون في الخلايا الدهنية.

13- يخفض مستوى ضغط الدم المرتفع ويقي من أمراض القلب.