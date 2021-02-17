معشوقة الملايين.. هل تقوم الشوكولا حقاً بتقوية الذاكرة لدى كبار السن؟

تشير دراسة جديدة إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في الكاكاو يمكنها أن تعزز قدرات الذاكرة لدى كبار السن.

وفي دراسة طبية نشرتها صحيفة “ديلي ميل” وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، وجد باحثون أمريكيون أن الفلافانول، وهي مواد كيميائية نباتية وفيرة في حبوب الكاكاو ، تحسن الذاكرة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 75 عاماً.

وينتمي الفلافانول إلى مجموعة من المركبات تسمى البوليفينول ، والتي هي أيضاً وفيرة في النبيذ الأحمر والشاي وزيت الزيتون والبصل والكراث والبروكلي والعنب البري.

وتشير الدراسات إلى أن الفلافانول هي “مكونات غذائية نشطة بيولوجياً” تحمي من الشيخوخة المعرفية ، وتعزز الأداء المعرفي وتدفق الدم إلى الدماغ.

ومع ذلك، ينصح الباحثون بالحذر لأن الشوكولاتة “علاج وليس غذاء صحي” وتعتبر نسبة الفلافانول منخفضة فيها بشكل عام.

إنّ ماركات الشوكولاتة الشهيرة المتاحة تجارياً مثل Mars هي “ليست مصدراً موثوقاً به” للفلافانول ، وفقاً لأحد الخبراء ، على الرغم من أن الفلافانول يميل إلى أن يكون وفيراً في الشوكولاتة الداكنة.

وقد أشارت الدكتورة سوزان كولهاس ، مديرة الأبحاث في Alzheimer’s Research UK ، التي لم تشارك في الدراسة ، إلى أن ألواح شوكولا مارس ليست أفضل مصادر الفلافانول في محلات السوبر ماركت.

ولكن لسوء حظ محبي الشوكولاتة ، فإن محتوى الشوكولاتة العالي من الدهون والسكر يعني أنه يجب تناوله باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

وقالت: “الشوكولاتة ليست مصدراً موثوقاً لمركبات الفلافانول ولا تشير هذه الدراسة إلى أن تناول الشوكولاتة مفيد لصحتنا المعرفية”.

وفي حين أشارت شركة Mars Inc ، وهي شركة الشوكولاتة الأمريكية التي دعمت المشروع البحثي ، إلى أن الخبراء اختبروا الفلافانول ، وليس الشوكولاتة.

وقال متحدث باسم شركة مارس لـ MailOnline: “لسوء الحظ ، يتم تدمير الفلافانول عندما يتمّ إضافة الكاكاو إلى الشوكولاتة ، مما يجعل الشوكولاتة مصدراً غير موثوق به لهذه المركبات”.

وقد ربطت الأبحاث السابقة بالفعل مآخذ غذائية أعلى من الفلافونول مع انخفاض خطر الإصابة بالخرف ، وهومرض يؤدي إلى انخفاض مستمر في أداء الدماغ.

وقد أعطت أبحاث أخرى الفضل للفلافانول في خفض الالتهاب المرتبط بأمراض القلب ، والحد من احتمالات جلطات الدم الخطيرة.

ويقال أيضاً أنه يساعد على إبقاء مرض السكري وارتفاع ضغط الدم تحت السيطرة.

وقال مؤلف الدراسة سكوت سمول ، وهو أستاذ في جامعة كولومبيا ، لصحيفة التايمز: “الآن بعد أن عشنا في التسعينات ، يبحث حقل ناشئ في ماهية النظام الغذائي الصحيح لعقل الشيخوخة”.

وأضاف أيضاً: “أود أن أعتقد أن هناك طريقة لتصميم نظام غذائي ليشمل الفلافانول ، والذي يمكننا العثور عليه في العديد من الأطعمة.’

ووجدت دراسة أجريت عام 2014 من قبل فريق البروفيسور سمول ، مدعومة أيضاً من شركة Mars Inc ، أن فلافانول الكاكاو الغذائي عكس انخفاض الذاكرة المرتبطة بالعمر لدى كبار السن الأصحاء.

أما بالنسبة لدراسة 2014 هذه ، تلقى 37 متطوعاً أصحاء ، تتراوح أعمارهم بين 50 و 69 عاماً ، إما نظاما غذائياً عالي الفلافانول أو نظاماً غذائياً منخفض الفلافانول لمدة ثلاثة أشهر.

ومع توجه سكان العالم إلى الشيخوخة، أراد الباحثون تكرار نتائجهم الأولية على نطاق أوسع.

وقام الباحثون بتجنيد 211 شخصاً أصحاء تتراوح أعمارهم بين 50 و 75 عاماً للتجربة الجديدة ، والتي استمرت لمدة 12 أسبوعاً.

وفي بداية ونهاية الدراسة ، أجرى المشاركون سلسلة من الاختبارات المعرفية لتقييم تفكيرهم وذاكرتهم وتم إعطاء مجموعة فرعية من المشاركين مسح التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لقياس تدفق الدم في الدماغ.

وخلال التجربة ، تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات وأعطوا واحدة من ثلاثة مستويات مختلفة من المكملات التي تحتوي على فلافانول الكاكاو – “كمية منخفضة” (260 ملغ يومياً) “كمية متوسطة” (510 ملغ يومياً) و “كمية عالية” (770 ملغ يومياً).

وقد تلقى بعض المشاركين أيضاً دواء وهمي (0 ملغ من الفلافانول يوميا) واعتبروا كأساس للدراسة، ثم تم تكليفهم بثلاثة اختبارات مختلفة تتعلق بالذاكرة ووظائف الدماغ، وهي اختبار تعلم القائمة ، والذي يتضمن تعلم أحرف مختلفة بالتسلسل ، بالإصافة إلى اختبار فرز القائمة الذي يتضمن فرز صور الأشياء ، مثل الموز والفيل.

أما المهمة الثالثة التي تم تطويرها حديثاً للتعرف على الأشياء، فكانت محددة لمنطقة من الدماغ تسمى التلفيف المسنن (DG).

حيث يقع التلفيف المسنن في الحصين ويعتقد أنه يلعب دوراً رئيسياً في تكوين الذاكرة العرضية.

وقد استهدفت مهام تعلم القائمة وفرز القائمة التي تم إنشاؤها مسبقاً الحصين وقشرة الفص الجبهي، على التوالي.

ووجد الفريق أن النظام الغذائي المكمل بفلافانول الكاكاو يبدو أنه يحسن الأداء فقط في مهمة الذاكرة الخاصة بتعلم قائمة.

ولم يكن هناك أي تأثير ل12 أسبوعاً من مكملات الفلافانول على تدفق الدم إلى التلفيف المسنن، وهي منطقة الدماغ التي حددها الباحثون في وقت مبكر من هذه الدراسة.

ويقول الباحثون في ورقتهم التي نشرت في مجلة Scientific Reports: “لم يحسن تناول الفلافانول الأداء في مهمة التعرف على الكائنات ، نقطة النهاية الأساسية للدراسة ، وفشل في تكرار النتائج السابقة التي توصلنا إليها”.

ويضف الباحثون: “لم يرتبط أداء التعرف على الكائنات وفرز القائمة بجودة النظام الغذائي الأساسي ولم يتحسن بعد تناول الفلافانول، ومع ذلك ، ارتبط أداء التعلم القائم على الحصين مباشرة بجودة النظام الغذائي الأساسي وتحسن بعد تناول الفلافانول.

وتشير النتائج إلى أن الكاكاو يساعد كبار السن على تذكر المعلومات في ذاكرتهم على المدى القصير ، ولكن أقل من ذلك لتحديد أوجه التشابه البصرية بسرعة بين الكائنات والأنماط.

وقد يكون التحليل المقترح لمهمة التعرف على الكائنات المطورة حديثاً صعباً للغاية بالنسبة للمشاركين الأكبر سناً.

وقدسلطت الدكتورة كولهاس الضوء على الحاجة إلى دراسات أطول على نطاق واسع “لفهم ما إذا كان اتباع نظام غذائي مرتفع في الفلافانول يمكن أن يعزز الإدراك في سن الشيخوخة” وأشارت إلى أن الفريق فشل بشكل فعال في تكرار النتائج التي توصلوا إليها في 2014.

وقالت الدكتورة كولهاس: “لا نعرف أيضاً مدى أهمية التحسينات التي تم قياسها في الاختبارات المستخدمة هنا بالنسبة للأشخاص في حياتهم اليومية”.

في حين وجد الباحثون أنه بحلول نهاية الدراسة ، كان أداء أولئك الذين يتناولون نظاماً غذائياً عالي الفلافانول أفضل في مهمة تعلم القائمة مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي ، في حين لم يجدوا علاقة بين تناول الفلافانول والأداء في اختبارين إدراكيين آخرين ، أحدهما كان نقطة النهاية الأساسية للدراسة.’

وكان هناك قيد آخر وهو حقيقة أن الفريق استخدم مكملات فلافانول الكاكاو المقدمة للمشاركين على شكل كبسولة ، بدلاً من الكاكاو النقي.

ولم تستطع الدكتورة كولهاس أن تقول ما إذا كان اتباع نظام غذائي غني بالكاكاو سيكون له أي تأثير في منع أو تأخير ظهور الخرف.

وقالت: “إنّ الاستثمار المستمر في الأبحاث أمر بالغ الأهمية لإيجاد طرق لحماية الدماغ والحد من خطر الأمراض التي تسبب الخرف”.

وتضيف كولهاس : “على الرغم من عدم وجود طريقة معينة حالياً لمنع الخرف ، إلا أن الأبحاث تظهر أن نمط الحياة الصحي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة أدمغتنا مع تقدمنا في العمر.

وتؤكد أيضاً على أن: ‘إنّ اتباع نظام غذائي صحي ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وعدم التدخين ، والحفاظ على ضغط الدم والوزن يمكن أن تساعد جميعها في تقليل خطر الإصابة بالخرف.’