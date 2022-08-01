معلومات مفاجئة عن أطعمة نتناولها يوميا.. التين قد يحتوي حشرات ميتة

كثيرة هي الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي، دون المعرفة الكاملة عن خصائصها وميزاتها، ومن هذه الأطعمة التين.

يحتوي التين على قيم غذائية عالية مثل فيتامين سي وفيتامين ب والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم – لكن اتضح أن هناك سببا يجعل النباتيين يفضلون تجنب تناوله.

ربما تعلم بالفعل أن الجيلاتين الذي تُصنع منه الحلوى المفضلة لدينا مصنوع من عظام السمك أو عظام وجلد الخنازير/ البقر- وربما قرأت أيضا أن حبوب البن المطحونة قد تحتوي على صراصير – لكن هل تعلم ما الذي يحدث داخل فاكهة التين الحلوة بشكل لا يصدق؟ إذا كنت تحب هذه الفاكهة جدا، فعليك التوقف عن القراءة هنا.

نبدأ بالقول إن التين، ليس في الواقع فاكهة بل زهرة. نظرا لأنه يزهر داخل قشرة لا تسمح له بالتكاثر بالطريقة التقليدية للتلقيح – يتكاثر التين من خلال الدبابير التي تستخدمه لوضع بيضها. عندما يدخل الدبور التين من خلال فتحة صغيرة في الأسفل، فإنه يظل عالقا هناك عادة. هذا يعني أن التين الذي تأكله قد يحتوي على دبور ميت. قلنا لك ألا تستمر في القراءة!.

قبل أن تتخلى عن الفاكهة تماما- لدينا أخبار جيدة. احتمالية تناول التين الذي يحتوي على بروتينات دبور صغيرة قليلة جدا. أولا، نأكل في الغالب أنثى التين، بينما تضع الدبابير بيضها في ثمار الأشجار الذكور، بحسب موقع food.walla.

ثانيا، التين الذي يُباع عادة في السوق يتكاثر بالتلقيح الذاتي ودون الدبابير. لذلك، فإن فرصتك في تناول واحدة مع دبور هي بشكل أساسي إذا كنت تأكل التين مباشرة من الشجرة.

إليك بعض الأشياء الأخرى التي لم تكن تعرفها عن الأطعمة التي تتناولها:

1. يحب ذباب الفاكهة صلصة الطماطم ويميل إلى وضع بيضه فيها. لدى إدارة الغذاء والدواء قيود لا تسمح بأكثر من 15 بيضة ذبابة ودودة واحدة لكل 100 غرام من الصلصة.

2. تأتي نكهة الفانيليا في بعض الأطعمة من إفراز سائل ينتج في غدة في منطقة شرج القنادس.

3. في وعاء عادي من زبدة الفول السوداني، والذي يحتوي على نحو 450 غراما، تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بوجود ما يصل إلى 136 جسيما من الحشرات وما يصل إلى 4 شعيرات من القوارض.

4. كيس من الزبيب يحتوي على نحو 400 غرام يمكن أن يحتوي على 65 بيضة ذبابة.

5. وجدت الأبحاث الحمض النووي البشري في الهوت دوغ. نحو 2 في المئة من الهوت دوغ لدينا قد تحتوي على بقايا من شعر الإنسان والجلد والأظافر.

6. وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يمكن أن يحتوي 680 غراما من الدقيق على ما يصل إلى 13 قطعة من فضلات الفئران.

7. قد تحتوي التوابل المطحونة على آثار “مواد غريبة” – أعواد وأحجار وألياف من الجوت وأعقاب السجائر.