معلومات مفاجئة عن علاقة "الفطر" بصحة القلب!

بعض عوامل الخطر لأمراض القلب خارجة عن سيطرتك، مثل تاريخ عائلتك. لكن العوامل المتعلقة باختيارات نمط حياتك هي الأشياء التي تقوم بإجراء تغييرات عليها وربما تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحة قلبك هو إلقاء نظرة على ما تأكله، قد تتفاجأ عندما تعلم أن هذا الفطر المتواضع له فوائد غذائية فريدة تجعله إضافة رائعة لنظام غذائي صحي للقلب.

قالت إليزابيث شو، وهي اختصاصية تغذية مسجلة: “إن التركيز على الأكل الذي يعزز صحة القلب أمر مهم لأسباب عديدة، بما في ذلك أن أمراض القلب لا تزال واحدة من أهم أسباب الوفاة على المستوى العالمي. لحسن الحظ، لا ينبغي أن يكون تناول الطعام الصحي للقلب لطيفًا أو مملًا، حيث أن إضافة الأطعمة المفيدة لك، مثل الفطر، إلى نظامك الغذائي قد يساعد في دعم صحة قلبك”.

فيما يلي أربعة أسباب لتناول المزيد من الفطر إذا كان هدفك هو دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الإرغوثيونين: أحد مضادات الأكسدة الفريدة

واحدة من الميزات الأكثر إثارة للاهتمام في الفطر هي تركيبته من الأحماض الأمينية. يعتبر الفطر مصدرًا غذائيًا رئيسيًا لحمض أميني مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات يسمى إرغوثيونين.

تحتوي معظم أنواع الفطر على الأحماض الأمينية، لكن أصناف المحار الملك والمايتاكي والمحار والشيتاكي هي بعض الأصناف التي تحتوي على أعلى محتوى من الإرغوثيونين.

يرتبط الإرغوثيونين بانخفاض مستويات الدهون الثلاثية وقد يساعد في منع تكوين الترسبات الشريانية – وهو العامل الرئيسي في أمراض القلب.

أظهرت إحدى الدراسات وجود صلة مباشرة بين تناول الإرغوثيونين من النظام الغذائي وتحسين وظيفة القلب والأوعية الدموية. وذكرت الدراسة أيضًا أن ارتفاع مستويات بلازما الإرغوثيونين قد يشير إلى انخفاض خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب أو الأوعية الدموية.

الألياف

يحتوي الفطر على نوعين من الألياف: غير قابلة للذوبان (لا تذوب في الماء) وقابلة للذوبان (تذوب في الماء). أنت بحاجة إلى كلا النوعين من الألياف، ولكن الألياف القابلة للذوبان قد يكون لها بعض الفوائد الصحية الفريدة للقلب.

إن بيتا جلوكان هو نوع من الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفطر والتي تشكل مادة تشبه الهلام في الجهاز الهضمي. يقوم الجل “باحتجاز” الكوليسترول والدهون الثلاثية، مما يمنع الجسم من امتصاصهما أثناء عملية الهضم. وهذه العملية بدورها تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم.

فيتامين د

يعاني العديد من الأشخاص من انخفاض مستويات فيتامين د. ويرتبط نقص فيتامين د بالعديد من المشاكل المتعلقة بالقلب، بما في ذلك مرض الشريان التاجي، وفشل القلب، والرجفان الأذيني.

تحتوي القليل من الأطعمة بشكل طبيعي على فيتامين د، لكن الفطر يحتوي عليه. تحتوي جميع أنواع الفطر على بعض فيتامين د، ويتم زراعة بعض الأنواع مع التعرض الإضافي للأشعة فوق البنفسجية لمنحها دفعة من فيتامين د.

كيفية تناول المزيد من الفطر

وفقًا لشو، لا يحتوي الفطر فقط على عناصر غذائية مهمة مثل النياسين والريبوفلافين وفيتامين د، “لكنه أيضًا متعدد الاستخدامات للغاية في المطبخ بفضل نكهة أومامي التي ينقلها”.

شاركت سارة هاس، وهي اختصاصية تغذية ومطورة وصفات مسجلة، بعض النصائح لإضافة المزيد من الفطر إلى نظامك الغذائي:

اقلي بعض الفطر في زيت الزيتون والبصل. يُضاف مسحوق الفلفل الحار والكمون خلال اللحظة الأخيرة من الطهي. ارفعيها عن النار وأضيفي إليها عصير الليمون الطازج. يُقدم في تورتيلا الذرة الدافئة مع الكزبرة المفرومة والقليل من جبن الكوتيجا.

اصنع صلصة من خل النبيذ الأحمر وزيت الزيتون والملح والفلفل والثوم المفروم. أضف الفطر المقطع إلى أرباع وقلّب. اتركها متبلة لمدة 30 دقيقة قبل تقديمها على خبز الحبوب الكاملة.

ربع الفطر وأخلطه مع الخل البلسمي وزيت الزيتون البكر الممتاز والملح والفلفل مشوي وإرمهم بالزعتر الطازج.