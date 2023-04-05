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معلومات هامة عن سبب حركة ‫العين السريعة خلال النوم

منذ 19 دقيقة
اضطراب نوم حركة العين السريعة تكون فيه العضلات -باستثناء العضلات ‫المحيطة بالعينين- غير نشطة

اضطراب نوم حركة العين السريعة تكون فيه العضلات -باستثناء العضلات ‫المحيطة بالعينين- غير نشطة

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يعاني البعض من اضطراب في حركة العين خلال النوم أو ما يعرف نوم حركة ‫العين السريعة (Rapid Eye Movement Sleep) المعروف اختصارا بـ(REM ‫Sleep).

ووفقاً لمؤسسة الدماغ الألمانية، فإن هذا الاضطراب هو مرحلة من مراحل النوم تكون فيها العضلات -باستثناء العضلات ‫المحيطة بالعينين- غير نشطة.

‫وأضافت المؤسسة أن الأمر يختلف في حالة المعاناة من “اضطراب نوم حركة العين السريعة” (Rapid ‫Eye Movement Sleep Behavior Disorder)، موضحة أن الأحلام المليئة ‫بالإثارة والعدوانية خلال مرحلة النوم هذه تعتبر علامة مميزة لهذا ‫الاضطراب السلوكي؛ حيث يقوم المصابون بالضرب والركل أثناء النوم.

‫وأردفت المؤسسة أن أسباب الإصابة بهذا الاضطراب غير معلومة على وجه ‫الدقة، مشيرة إلى أنه غالبا ما يصيب كبار السن، كما أن الرجال أكثر عرضة ‫من النساء للإصابة به.

‫وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب؛ نظرا لأن هذا الاضطراب يرفع ‫خطر الإصابة بالباركنسون (الشلل الرعاش).

‫وعلى الرغم من أنه لا يمكن علاج هذا الاضطراب، فإنه يمكن التقليل من ‫الحركة أثناء النوم من خلال الأدوية المهدئة والمضادة للتشنج.

‫كما ينبغي أن تتسم بيئة النوم بالأمان، وذلك للحد من خطر التعرض لإصابات ‫أثناء النوم. ولهذا الغرض ينبغي أن تكون طاولة السرير الجانبية خالية من ‫أية أغراض، كما ينبغي وضع وسادة كبيرة في منتصف السرير، وذلك لحماية من ينام في النصف الآخر من السرير.

    المصدر :
  • وكالة الأنباء الألمانية

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