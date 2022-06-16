مع ارتفاع درجات الحرارة.. 8 أطعمة ترطّب الجسم وتحميه من الجفاف

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف الى زيادة نسبة الجفاف في الجسم، لذلك ينصح الخبراء الصحيون باستهلاك كميات عالية من المياه والسوائل التي ترطّب الجسم وتعوّض كمية السوائل التي تخرج منه عن طريق التعرق.

وترافق هذه الحالة مشاكل مثل الإضرار بعمل الكلى، المعاناة من الإمساك، تراكم السموم، ارتفاع حرارة الجسم، وتشقق الجلد وغير ذلك. ولمكافحة الجفاف.

الى جانب الماء، يمكن ترطيب الجسم بعدد من الأطعمة الغنية بالسوائل. إليك 8 أطعمة لترطيب الجسم ووقايته من الجفاف:

الطماطم

مع ما يقرب من 95% محتوى مائي،الطماطم هي واحدة من الفواكه والخضروات التي يجب إضافتها إلى قوائم الطعام لدينا كل يوم من أيام الصيف، كونها ترطب الجسم بفعالية. وبما أنه لا يوجد سوى حوالي عشرين سعرة حرارية في كل حبة طماطم متوسطة الحجم، فسيكون من الخطأ طبعاً الاستغناء عنها.

الشمام

يحتوي الشمام على 90% ماء وقليل من السكر، مما يساعد على ترطيب الجسم والتنظيم الحراري للجسم. كما أن له قيمة طاقة منخفضة، حوالي 34 سعرة حرارية لكل 100 غرام وهو غنية بالبيتا كاروتين؛ أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وتسمير البشرة بشكل أفضل.

الخيار

الخيار هو نجم الخضروات في الموسم الحار. يتكوّن الخيار من حوالي 95% ماء، وهو يساهم في ترطيب الجسم بشكل جيد. إنه منعش للغاية ويمنحك أيضاً الاستفادة من العديد من المعادن (الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم) والفيتامينات (بي B، إي E و أ A).

الفراولة

تشتهر الفراولة بجانبها المرطّب والمنعش. تروي الفراولة العطش الشديد وتحتوي على 91.6% من الماء، كما أنها توفر القليل من السعرات الحرارية. أما الثمار الحمراء الأخرى فهي غنية أيضاً بالمياه: فعلى سبيل المثال يحتوي المشمش على 87.9% ماء، بينما يحتوي التوت على 87.7%.

الكوسا

يفضل استخدام الكوسا في الصيف عندما يكون الجو حاراً جداً. لهذا النوع من الخضروات مساهمة مهمة في الماء، مما يجعل من الممكن إعادة ترطيب الجسم بشكل فعّال. الطريقة الصحيحة للاستفادة من محتواها المائي، هي بالطهي على البخار أو صنع حساء بارد من الكوسا بالنعناع.

البطيخ الأحمر

يحتوي البطيخ على 90% ماء وقليلاً من السكر، مما يساعد على ترطيب الجسم والتنظيم الحراري للجسم. كما أن له قيمة طاقة منخفضة، حوالي 34 سعرة حرارية لكل 100 غرام وهو غني بالفيتامين سي C، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الجلد وتقوية الجهاز المناعي.

السلطة الخضراء

مع محتوى مائي يصل إلى 90%، تعتبر السلطة الخضراء من أفضل الأطعمة لبقاء الجسم رطباً في الطقس الحار. وفي الجانب الصحي، تعتبر السلطة الخضراء مصدراً جيداً لفيتامين أ A والألياف ومصدر لفيتامين بي 9 (الفولات). أضيفوا الخيار والطماطم إلى الورقيات الخضراء للحصول على سلطات منعشة للغاية.

الدراق أو النكتارين

غني بالمياه (85%)، فالدراق منعش ويروي العطش، مما يجعله مثالياً لترطيب الجسم في الأيام الحارّة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الدراق المتوسط 10 سعرات حرارية فقط. النكتارين (نوع من الدراق دون وبر) له نفس المزايا.