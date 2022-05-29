مع اقتراب الصيف.. اليكم أهم الفوائد الصحية لفواكه هذا الفصل!

يشتهر فصل الصيق بالفواكه المتنوعة واللذيذة، والتي ينتظرها عشّاق هذا الفصل للاستمتاع بها في المسبح أو على شاطئ البحر، وسط درجات الحرارة المرتفعة.

وفي الشتاء، تساعد الثمار الغنية بالفيتامين “c”، مثل: البرتقال والليمون الهندي (الجريب فروت) الجسم، على تقوية الجهاز المناعي ضد نزلات البرد والأمراض الأخرى.

أمّا في الصيف، فتقوم الثمار الغنيّة بالماء بترطيب الجسم، مع تعويض كلّ ما يفقده من الماء جرّاء الحرّ والرطوبة.. فما هي خصائص الفواكه الصيفيّة؟ وفوائدها للجسم؟ والكمّ المسموح بتناوله، حفاظاً على الوزن؟

تشتمل الفواكه الصيفيّة، على:

• العنب: يحتوي العنب، بأنواعه وألوانه، على: الكالسيوم والفيتامينات “a” و”b” و”c، بالإضافة إلى السكّر، لكن في كلّ مئة غرام من حبّات العنب هناك 13 غراماً من السكّر، لذا لا يجب الإفراط في تناول هذه الثمار. تحتوي كلّ 17 حبة من العنب على 65 سعرةً حراريّةً، ما يُعادل حصّة واحدة من الفواكه.

• البطّيخ: يزخر البطّيخ بالماء والألياف، بالإضافة إلى نسبة عالية من الفيتامينات “a” و”b” والأملاح والبوتاسيوم. تحتوي القطعة متوسّطة الحجم من البطّيخ على 62 سعرة حراريّة، ما يُعادل حصّة واحدة من الفواكه.

• المانغو: تعشق غالبيّة الناس مذاق المانغو الحلو، لذا تدخل الثمرة في مئات الوصفات، وتؤكل حسب عشرات الطرق. في الثمرة، نسبة كبيرة من الكاروتين، التي تصل إلى 6% من التركيبة، الأمر الذي يمنحها لوناً برتقاليّاً مميّزاً، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفيتامينات، مثل: “b” و”c”. في نصف الحبّة الصغيرة من المانغو نحو 68 سعرة حراريّة، مما يُعادل حصّة واحدة من الفواكه.

• الخوخ: يعتبر الخوخ غنيًا بالفيتامينات والمعادن، مثل: الحديد والأملاح المعدنيّة، بالإضافة إلى نسبة من السكّريات تصل في ثمرة الواحدة إلى 122% من محتواها. إلى جانب الاستخدامات العلاجيّة للخوخ في طرد ديدان الأمعاء وإدرار البول، هو يحتوي على 56 سعرة حراريّة، ما يُعادل حصّة واحدة من الفواكه.

• المشمش: ينتمي المشمش إلى عائلة الخوخ عينها، وهو من مصادر الفيتامين “a”، وهو غني بفيتامينات ومعادن أخرى، ومنها الفيتامين “b”. في 4 حبّات من المشمش 63 سعرة حراريّة، ما يُعادل حصّة واحدة من الفواكه.

• الكرز: تتوافر أنواع مختلفة من الكرز، الذي يعدّ من الفواكه معتدلة السكّر، حيث تصل نسبة السكّر إلى 6% من كلّ حبّة، ما يجعلها “رائعة” لمريض السكّري أو أي شخص يتبع حمية غذائيّة لخسارة الوزن. في الكرز، تتوافر كمّية كبيرة من المعادن والأملاح والفيتامينات، مثل: “b12″، كما يستخدم أيضاً لإدرار البول. في 12 حبّة من الكرز، على 60 سعرة حراريّة، ما يُعادل حصّة واحدة من الفواكه.

• الأناناس: يعدّ الأناناس من الفواكه الصحّية قليلة السكر، حيث تصل نسبته فيها إلى 3%، ويحتوي على الفيتامينات “b” و”c”، ما يجعل الثمرة مناسبة لعلاج اللثّة ومُخلّصة من البثور. في ثلاثة أرباع الكوب من الأناناس، 64 سعرة حراريّة، ما يُعادل حصّة واحدة من الفواكه.

• التين: يمدّ التين الجسم بالطاقة، جرّاء كمّية السكّريات العالية؛ التي يحتوي عليها. طازجة أو مجفّفة، تحتوي الثمرة على المعادن والفسفور والمنغنيز والبوتاسيوم… في حبّتين متوسّطتي الحجم من التين، 61 سعرة حراريّة، ما يُعادل حصّة واحدة من الفواكه.

الإفراط في تناول الفواكه أمر غير صحّي

إن “بعض الناس يلجأ إلى تناول الفواكه الطبيعيّة، بإفراط، ظنّاً أنها طبيعيّة، وصحّية أكثر مقارنةً بالحلويات المصنعة والشوكولاتة، إلّا أن المغالاة في استهلاك الثمار، يؤدي الى زيادة نسبة السكّر في الدم”. وتحدّد الكمّ الطبيعيّ من الفواكه، في اليوم الواحد، بأربع حصص إلى خمس منها، مضيفةً أن “تناول الكثير من السكّر يقود إلى السمنة، كما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، فيمثّل تالياً مقدمة إلى الإصابة إلى النوع الثاني من السكّري”.

بالمقابل، تناول الفواكه ضمن نظام غذائي صحي لا يؤدي لأي أضرار، بل على العكس من ذلك، هو جزء من نمط الحياة المتوازن، لأن الفواكه كثيرة الفيتامينات والمعادن والألياف، شريطة اختيار الصنوف الطازجة وليس المجفّفة، والتقنين في شرب العصير أو “السموذي” لتجنب إضافة المزيد من السكّر إلى خلاصة الفواكه.

هامّ لمرضى السكّري

تشتمل أفضل الثمار للمصابين بالسكّري، أي الصنوف المنخفضة في محتواها من “الفركتوز” أو “سكّر الفاكهة”، على : البرتقال والفراولة والأفوكادو والكرز الحامض والإجاص والتفّاح والخوخ والموز والتوت.