مع بداية فصل الامتحانات.. تناول هذه الأطعمة لتقوية الذاكرة

مع بداية موسم الامتحانات، لا بد من تناول الطعام الصحي والغذاء اللازم لتقوية الذاكرة.

لذلك، يجب قبل الذهاب لأي امتحان خاصة امتحان الثانوية العامة الذى يحتاج لتركيز شديد، تناول وجبة الافطار المهمة التي تمنح التركيز والاستيعاب، ولكن قد لا يعرف الطالب أية وجبة يجب أن يتناولها حتى تكون جيدة لتحسين اداء الدماغ وقت الامتحان، وتتضمن العناصر الغذائية المناسبة، ويوجد عدة وجبات إفطار شهية وسريعة لا تحتاج أي مجهود وفيها كمية طاقة كبيرة، وفقاً لموقع ” spoonuniversity”:

الأفوكادو

الأفوكادو ينصح بتناوله في الإفطار قبل الامتحان وهو غذاء رائع للدماغ، ومن السهل إعداد هذه الوجبة، وسريعة لا تحتاج إلى ثلاثة مكونات فقط، تضاف بيضة إلى شريحة توست وإضافة الأفوكادو، ويمكن إضافة أي نكهة أخرى، إنها فكرة جديدة ومغذية، وسيحبها الأبناء لطعمها المميز.

أومليت

جميعنا نحب طبق الأومليت في الصباح في وجبة الافطار، ويمكن عمل وجبة افطار مميزة قبل الامتحان، لزيادة انتباه العقل، ويمكن إضافة الأومليت وإضافة الخضر الورقية مثل السبانخ للوجبة مما يزيد من قيمتها الغذائية، ويمكن إضافة البروكلي لأنه يحسن من القدرة على تذكر التعليمات الشفهية ويمكن إضافة جبنة فيتا إلى العجة.

بارفيه الزبادي

هذه الوجبة هي خيار جيد يمكن صنعها قبلها بفترة ويتم تناولها قبل الذهاب للامتحان مباشرة، ويعتبر بارفيه الزبادي خيار رائع لوجود طرق عديدة لعمله، ويمكن إضافة العنب البرى لأنه غذاء رائع للدماغ ومليئ بمضادات الأكسدة، التي تثبت أنها تزيد من اتصالات خلايا الدماغ، وقطع الفراولة، ويمكن إضافة الفواكه التي تفضلها لهذه الوجبة لتستمتع بها ولتكون مغذية ولذيذة.

عصير البروتين

قد لا يحب بعض الطلاب تناول أي شيء حين الذهاب للامتحان، وبرغم أن تناول الافطار هو أهم وجبة في اليوم ولكن قد يمكن أيجاد حل سريع وهو عصير البروتين، ويمكن عمله حتى لا يشعر الطالب بالجوع حين ذهابه للامتحان، ويمكن إضافة لبن جوز الهند أو لبن حليب اللوز وإضافة الفاكهة التي تفضلها للعصير، ويمكن إضافة سبانخ للعصير لأنه ملئ بالألياف والحديد ويعطيه قيمة غذائية عالية ولون أخضر رائع، وإضافة التوت الأزرق، ويمكن إضافة بعض مسحوق البروتين، وإضافة المكسرات والبذور ويمكن إضافة الشوفان للعصير وضرب المكونات كلها.

دقيق الشوفان

إن دقيق الشوفان هو خيار أخر رائع لتناوله قبل الامتحان، وهو لا يتطلب الكثير من المكونات او الوقت، ويمكن إضافة العنب البرى للوجبة لأنه رائع لقوة التركيز، فيمكن إضافة العنب لدقيق الشوفان، وإضافة الجوز الذى يحسن من وظائف المخ، لأنه يحتوى على كميات عالية من أحماض أوميجا3 الدهنية، ليمنحك الشبع والامتلاء.