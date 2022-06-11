مع بداية فصل الصيف.. نصائح لحماية جسمك من روائح العرق الكريهة

مع ارتفاع درجات الحرارة يتعرض الكثير منا لمواقف محرجة بسبب ظهور العرق والروائح الكريهة.

لذا يبحث الكثيرون عن أفضل الطرق التي تساعد في القضاء على رائحة العرق، لكي لا يتسبب يإحراج صاحبه وفقًا لما جاء في موقع webmd.

كما يعتمد كثيرون الى استخدام الروائح والكريمات التي تمنع ظهور روائح كريهة، الا أن ذلك دون جدوى خاصة اذا كانت هذه الروائح غير موثوقة فتزيد من الرائحة بدل أن تزيلها.

الاستحمام:

الاستحمام مرة واحدة على الأقل كل يوم ضروري للتخلص من رائحة العرق والتخلص من البكتيريا المسببة لرائحة العرق الكريهة.

استخدم الصابون المضاد للبكتيريا:

اختيار قطع صابون مضادة للبكتيريا يساعد في التخلص من الروائح الكريهة لذا يجب البحث عن كلمة مضاد للبكتيريا عند اختيار نوعية الصابون.

التجفيف الجيد:

بعد الانتهاء من الاستحمام لابد أن تكون حريص عند استخدام المنشفة ويفضل أن تكون من الأنواع المناسبة لطبيعة البشرة والتي تحتوي على الأقمشة القطنية لكيلا تتسبب في وجود بكتيريا.

استخدم مضادات التعرق:

بعد التأكد أن الجسم في حالة جيدة من النظافة يفضل أن تقوم باستخدام مضادات التعرق المناسبة لطبيعة بشرتك ويفضل أن تقوم باستخدامها مرتين صباحًا ومساءً على بشرة خالية من الأوساخ.

حافظ على ملابسك نظيفة:

لابد أن تقوم بغسل ملابسكِ بشكل دائم والحفاظ على ارتداء الملابس التي تحتوي على أقطان فهي مضادة للبكتيريا ويفضل أن تقوم بغسل الملابس فور الرجوع للمنزل.

الحفاظ على تغيير الجوارب:

كن حريص على تغيير الجوارب يوميا للتخلص من البكتيريا بشكل تام، وحال إذا كانت القدم يصدر منها روائح كريهة يفضل أن تقوم بوضع مضاد مزيل للتعرق أو مزيل لرائحة القدم.