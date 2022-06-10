مع بداية فصل الصيف.. وصفات طبيعية لعلاج حروق الشمس

مع بداية فصل الصيف، يتعرض الكثير من الأشخاص لأشعة الشمس لفترة طويلة من الوقت، مما يتسبب في التعرض لحروق الشمس التي تتسبب في الشعور بالألم وإحمرار البشرة والتقشير، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية لعلاج حروق الشمس، وفقاً لما ذكره موقع ” parents”.

وفيما يلي، وصفات طبيعية لعلاج حروق الشمس:

العسل لعلاج حروق الشمس

يساعد العسل على الشفاء وتقليل العدوى والشعور بالألم، وعلاج حروق الشمس من خلال وضع قطرات من العسل موضع الحرق مع دهن الجلد، مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية مع تجنب اتباع هذه الطريقة مع الأطفال الأقل من 12شهراً لأنهم قد يبتلعوه ويصيبهم بالتسمم الغذائي وفقاً لما أكد عليه التقرير المنشور بموقع ” parents”.

حمام الشوفان لعلاج حروق الشمس

دقيق الشوفان المطحون الناعم الذى يُباع كدقيق الشوفان الغروي في الصيدليات، يعمل كمضاد للالتهابات عند مزجه مع الماء، لذلك ينصخ بسحق كوب من دقيق الشوفان سريع التحضير أو بطيء الطهي في الخلاط حتى يصبح قوامه ناعمًا ثم يضاف على الماء بحوض الاستحمام لنقع الجسم فيه لعدة دقائق مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية مع مرور الوقت.

جل الصبار لعلاج حروق الشمس

يعتبر جل الصبار من أفضل العلاجات لحروق الشمس، حيث يساعد على علاج حروق الشمس ويعمل على ترطيب البشرة، لذلك ينصح بوضع قطعة من الجل في مكان حروق الشمس مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.

زيت جوز الهند لعلاج حروق الشمس

يوصي بعض الخبراء باستخدام زيت جوز الهند العضوي على الجلد الملتهب حتى يبرد الجلد ويزول التقرح، مع تكرار الوصفة بشكل يومي يصل إلى بضعة أيام للحصول على نتيجة إيجابية وهي علاج الجلد من حروق الشمس.