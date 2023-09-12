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مع تزايد إصابات "كورونا".. إسرائيل توصي بارتداء الكمامات

منذ 8 دقائق
كورونا في إسرائيل

كورونا في إسرائيل

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نصحت وزارة الصحة الإسرائيليّة اليوم الثلاثاء، من يعانون من ضعف جهاز المناعة، باستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة المزدحمة، بعد تسجيل زيادة في أعداد من يدخلون المستشفيات من جراء إصابتهم بفيروس كورونا قبل الأعياد اليهودية.

وقالت الوزارة في بيان إنها رصدت “ارتفاعًا بدرجة معتدلة” في عدد من يدخلون المستشفيات بسبب إصابتهم بعدد من سلالات كورونا الموجودة في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم.

وأضافت: “قبل العطلات ونتيجة لزيادة معدلات الإصابة بالمرض، توصي وزارة الصحة المنتمين للمجموعات المعرضة للخطر أو أولئك الذين يريدون الحد من خطر العدوى باستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة المزدحمة”.

وتشيع التجمعات العائلية الكبيرة خلال موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ في 15 سبتمبر/ أيلول ويمتد لنحو شهر.

وقالت الوزارة إنها تستعد قريبًا لإصدار لقاحات تستهدف سلالات فرعية جديدة.

هذا وشهدت أعداد الإصابات بكورونا وأعداد من دخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بالفيروس ارتفاعًا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لكنها أقل كثيرًا من المستويات القياسية السابقة.

وإسرائيل من بين ست دول تم اكتشاف السلالة بي.إيه.2.86 فيها، لكن العلماء قالوا إنّ من غير المرجح أن تؤدي هذه السلالة إلى موجة من الأعراض المرضية الشديدة والوفيات.

    المصدر :
  • رويترز

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