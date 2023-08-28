مع تقدم العمر.. 5 طرق لتقليل الالتهاب وزيادة فقدان الوزن

عندما تتطلع إلى إنقاص الوزن، فمن المحتمل أن ينجذب عقلك على الفور نحو التغيير والتبديل في نظامك الغذائي وروتين التمرين. ما قد لا تفكر فيه هو التأثير المحتمل للالتهاب المزمن. حيث تشير الأبحاث إلى أن الالتهاب يمكن أن يتسبب في ارتفاع الرقم على الميزان. لذلك، حتى عندما تبدو وكأنك تفعل كل شيء بشكل صحيح، قد يساعد الالتهاب المزمن في تفسير سبب عدم فقدان الوزن. تحدثنا مع جيمي لي ماكنتاير، مستشارة التغذية في JamieLeeRDN.com، التي قامت بتحليل بعض أفضل الطرق لتقليل الالتهاب وجعل فقدان الوزن أسهل مع تقدمك في العمر. إن المعرفة هي الخطوة الأولى المهمة، والخطوة الثانية هي اتخاذ الإجراء!

ووفقاً لموقع “eatthis”، توضح ماكنتاير: “الالتهاب في الجسم هو عملية طبيعية تساعد في الشفاء من الإصابة أو المرض. ومع ذلك، فإن الالتهاب المتزايد أو المطول يمكن أن يعيق جهود فقدان الوزن. في الواقع، العلاقة بين زيادة الوزن والالتهاب تسير في الاتجاهين، حيث يساهم أحدهما في الآخر والعكس بطريقة دورية. ويرجع ذلك إلى التغيرات الهرمونية التي تحدث داخل الجسم والتي تؤثر على الجوع والتمثيل الغذائي”.

يمكن أن يساعدك دمج نظام غذائي مضاد للالتهابات ونمط حياة لحياتك اليومية على التحكم في الوزن وفقدانه وتحسين صحتك. إليك أفضل طرق ماكنتاير لتقليل الالتهاب وتسهيل فقدان الوزن مع تقدمك في العمر:

1 قلل من تناولك للسكر المضاف

يعد تقليل أو قطع الأطعمة المصنعة من نظامك الغذائي طريقة ممتازة للحد من كمية السكر المضاف الذي تستهلكه، إلى جانب الإضافات الأخرى التي يمكن أن تسبب الالتهاب. لكن ضع في اعتبارك أن تناول الطعام الصحي يجب أن يكون ممتعًا ويمكن الوصول إليه أيضًا.

تقترح ماكنتاير: “أوصي بتناول الأطعمة الكاملة في كثير من الأحيان والاستمتاع بالحلويات التي لا بد من تناولها والمصنوعة من السكريات المضافة باعتدال. كما يجب أن تتأكد من قراءة الملصقات أيضًا. قم بتناول ما بين خمسة إلى ثمانية جرامات من السكر أو أقل لكل حصة. يمكن لعقلية “الكل أو لا شيء” أن تخرب جهود فقدان الوزن. ولحسن الحظ، فإن السوق مليء بالبدائل الإبداعية التي تقدم نفس النكهة الحلوة والمذاق الذي يشعرك بالحنين لطعامك ومشروباتك المفضلة بدون السكريات المضافة”.

2 حافظ على أمعائك سعيدة وصحية عن طريق تناول المحفزات الحيوية

الأمعاء السعيدة هي أمعاء صحية! نصيحة ماكنتاير التالية هي دمج البروبيوتيك (المحفزات الحيوية) في نظامك الغذائي. حيث تقول: “البروبيوتيك عبارة عن بكتيريا صديقة تساعد على تحقيق التوازن في بيئة الأمعاء لتحقيق الأداء الأمثل ويتم إضافتها إلى الأطعمة مثل الزبادي والجبن والكفير أو توجد في الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف أو الكمبوتشا أو الميسو أو الكيمتشي. إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على ما يكفي من البروبيوتيك في نظامك الغذائي، فقد تفكر في شكل تكميلي”.

3 لا تنسى البريبايوتك

مثلما أنه من المهم أن تحصل على كمية كافية من البروبيوتيك، لا تنس إضافته إلى نظامك الغذائي! حيث يمكن أن يساعد البريبايوتك في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة الأمعاء والتحكم في نسبة السكر في الدم وتحسين صحة المناعة لديك. يمكنك العثور على البريبايوتك في الأطعمة مثل الأعشاب البحرية، والهليون، وجذر الهندباء، والبصل، والثوم، والتفاح، والشوفان، ونخالة القمح، وبذور الكتان، والخرشوف القدس.

4 ابتعد عن الكحول

الكحول هو السبب الرئيسي الذي يمكن أن يعزز الالتهاب في أمعائك، ويزعج البكتيريا الدقيقة في أمعائك، ويعوق امتصاص العناصر الغذائية المهمة. تقترح ماكنتاير احتساء كوكتيل صحي بدلاً من المشروبات الكحولية المليئة بالسكر.

5 الحصول على قسط كاف من النوم

أخيرًا وليس آخرًا، تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة. يجب أن يكون هدفك هو الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم المريح كل ليلة. كما توضح ماكنتاير أن عدم كفاية النوم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الالتهاب الموجود في الجسم ويساهم في حدوث التهابات جديدة.