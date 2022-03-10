مع تقلبات الطقس.. هذه الأطعمة تقوي مناعتك

يشهد الطقس العديد من التقلبات، فتجد ارتفاعا وانخفاضا في درجات الحرارة، خاصة مع اقتراب فصل الربيع حيث يكون الطقس احيانا مشمسا وأحيانا أخرى ماطرا، وهذا الأمر يتسبب في التعرض للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ولذا اليكم العديد من الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال هذه الفترة تجنبا للتعرض للمضاعفات الصحية، وذلك وفقا لموقع ” وhealthline”. Eatthis

-العدس:

يمكنك تناول العدس بشكل دائم خلال تقلبات الطقس، فهو يحتوي على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وأيضا يعمل على تقوية الجهاز المناعي ويكافح الفيروسات، ولذا اجعله غذاءك المفضل في تقلبات الطقس.

-السلطة الخضراء:

تحتوي علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، من ألياف ومضادات أكسدة وفيتامين سي وأ وب، ولذا تناولك لها يعد من الحيل الغذائية الرائعة لتقوية جهازك المناعي خلال تقلبات الطقس.

-البطاطا :

تحتوي علي البيتا كاروتين هذه المادة التي يعمل الجسم علي تحولها إلي فيتامين أ، وأيضا تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وفيتامين ب، ولذا فتناولك لها يعد خيارا غذائيا رائعا لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية المرتبطة بتقلبات الطقس.

-الفواكه الغنية بفيتامين سي :

أي البرتقال والجوافة والفراولة واليوسفي، جميعها تحتوي علي فيتامين سي، ولذا تناولك لها يحميك من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، لأنها تعمل علي تقوية الجهاز المناعي ومكافحة الفيروسات.

-الثوم

يعتبر الثوم من أعظم مضادات الأكسدة ومحاربات الفيروسات، حيث يحتوي على مركبين مهمين لتعزيز المناعة، هما: الأليين والإليسين. كما يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور وعنصر الفضة المهم لصحة الكبد. ويسهم تناوله في توسعة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم وتقوية مناعة الأمعاء ومحاربة الطفيليات. وبينت العطوان أنه يفضل تناول الثوم نيئاً بعد هرسه حتى تكون فائدته أكبر.

-البصل

يحتوي البصل على فيتامين «ج»، ومادة الكيرسيتين المضادة لتجلط الدم والإصابة بالأزمات القلبية، ومواد مضادة للأكسدة تقي من تأكسد الكوليسترول وتصلب الشرايين. كما يحتوي على الكبريت (مضاد للفيروسات والبكتيريا ومنشط للمناعة)، ومادة بروبايل داي سلفايد (تساعد في تنظيم سكر الدم لمرضى السكر). وينصح بتناوله نيئاً للاستفادة من مركباته المفيدة.

-الشاي الأخضر

بينت دراسات عدة فائدة الشاي الأخضر في الحفاظ على صحة الشرايين وتقوية المناعة؛ لأنه من أقوى مضادات الأكسدة التي تمنع تأكسد الكوليسترول. كما يحتوي على مادة ثيانين المحفزة للراحة النفسية ومضادة للاكتئاب وتعتبر منظماً جيداً للنوم ومنشطاً للمناعة. وينصح بتناول ٣ـــ٤ أكواب من الشاي الأخضر يومياً للاستفادة منه.

-الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مادة «الجينجيرول» المضادة للأكسدة والالتهابات والمكافحة لأمراض البرد وأعراضها، وأثبتت فائدته في تقليل آلام المفاصل والدورة الشهرية للسيدات. كما يساعد على تخفيف الغثيان والقيء ومحاربة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ويحسن صحة الجهاز التنفسي. وينصح بتناول 3 أكواب من شاي الزنجبيل يومياً.