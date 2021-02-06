مفاجأة سارة للمدخنين … عوامل غير متوقعة في تطور مرض باركنسون

تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني الشهير ألكسندر مياسنيكوف عن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض باركنسون.

على قناة “روسيا 1” التلفزيونية، قال الخبير: إن “هذا المرض لا يحدث عمليا لمن هم دون سن 45”.

ويضيف، “يمكن أن يتأثر حدوث مرض باركنسون بعامل وراثي قوي، بالإضافة إلى إصابة الدماغ بالأمراض، ومع ذلك، هناك عوامل أخرى أيضًا”.

وتابع الطبيب: نحن نتحدث، على وجه الخصوص، عن المستوى غير الكافي لفيتامين د المنتج تحت الشم ، وما يسمى بالصداع النصفي.

ويتابع: “هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في الزراعة ويعيشون في المناطق الريفية النائية، الأشخاص الذين يشربون مياه الينابيع، على ما يبدو، يفتقرون إلى بعض المعادن، الأشخاص الذين يستهلكون كميات زائدة من الحديد والمغنيسيوم، الأشخاص الذين يستهلكون الحليب”.

بالإضافة إلى ذلك ، تشير الإحصائيات إلى أنه كلما ارتفع مستوى التعليم ، زاد انتشار مرض باركنسون. يسميه مياسنيكوف مرض المثقفين. كما يمكن أن يتأثر تطور المرض بزيادة الوزن وقوة العضلات غير الكافية في مرحلة الطفولة.

وفقًا للإحصاءات، فإن مرضى سرطان البروستاتا وسرطان الجلد هم أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون.

والمفاجأة كانت بحديث الطبيب أن المدخنين يعانون من هذا المرض بدرجة أقل. وهذا ليس بسبب فوائد التدخين، كما يقول، ولكن بسبب حقيقة أن الأشخاص المصابين بمرض باركنسون لا يستمتعون به. كما أنه أقل شيوعًا بين شاربي القهوة.

يلاحظ الأخصائي أن الرعاش قد يشير إلى مظهر من مظاهر مرض باركنسون، ومع ذلك، يمكن أن يكون سببها أسباب أخرى، بما في ذلك أسباب غير خطيرة.