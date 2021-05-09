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مفاهيم خاطئة عن العناية بالبشرة… لا تصدقوها

9 - مايو - 2021
آخر تحديث: 9 - مايو - 2021 9:03 صباحًا
العنابة بالوجه

العنابة بالوجه

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يُشاع غالياً عدد كبير من المفاهيم الخاطئة عن العناية بالبشرة، لذلك يجب عدم تصديق كلّ ما يتمّ نشره حول هذا الموضوع واللجوء إلى استشارة طبيب جلد أو أخصائي في هذا المجال للتعرف على الوسائل الصحية والسليمة للحفاظ على صحّة البشرة.

وفي ما يلي بعض هذه المفاهيم الخاطئة:

المأكولات الدهنية تسبّب ظهور الحبوب

سبب الحبوب متصل بمستوى الزهم في البشرة. يفرز الجلد الزهم الذي يؤدي المستوى المرتفع منه إلى الحبوب، وفق موقع “فيمينا دوت كوم”.

فيتامين هـ يُخفي الندوب

فيتامين هـ زيت ممتاز لتعزيز صحة البشرة، ويمكن أن يحافظ على تغذيتها. ولكن لا دليل علمياً على قدرته على القضاء على الندوب التي تظهر على البشرة.

إبقاء قناع الطمي فترة طويلة جيد

تميل بعض النساء إلى إبقاء أقنعة الطمي حتى تجف تماماً. ولكن الحقيقة أنه لن يحقق نتائج إلا إذا كان رطباً قليلاً. والإبقاء عليه حتى بعد جفافه تماماً يجعل البشرة جافة بدل ترطيبها. وبالتالي عامل الوقت مهم للغاية.

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