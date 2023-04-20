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مفعول سحريّ لشرب الشاي والقهوة.. كيف يُساعد على العيش أكثر؟!

منذ 45 دقيقة
الشاي والقهوة

الشاي والقهوة

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كشفت دراسة حديثة أنّ شرب الشاي والقهوة يمكن أن يساعد الملايين من مرضى السكّري على العيش لفترة أطول.

فعلى مدار 18 عامًا، راقب الباحثون عادات الشرب لأكثر من 15000 من الأميركيين، بمتوسط عمر 61.

ووجد فريق الدراسة أن أولئك الذين تناولوا أكثر من مشروب غازي واحد في اليوم كانوا أكثر عرضة للوفاة مبكرًا بمقدار الخمس.

فيما وجد الباحثون أن أولئك الذين يشربون ما يصل إلى ستة أكواب من القهوة في اليوم لديهم خطر أقل بنسبة 26 بالمئة للوفاة المبكرة، مع انخفاض بنسبة 21 بالمئة لأولئك الذين يتناولون كميات مماثلة من الشاي.

ووجد الفريق أن أولئك الذين اختاروا شرب المزيد من القهوة والشاي بعد تشخيص مرض السكري لديهم خطر أقل بنسبة 18 بالمئة للوفاة المبكرة.

وقال الدكتور لو ما: “القهوة تحتوي على مكونات مفيدة قد تقلل الالتهاب، والشاي مصدر جيد لمضادات الأكسدة، التي تحمل خصائص مضادة للالتهابات”.

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