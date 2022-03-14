ملعقة من الخل تجعل البسكويت أقل سمنة!

يمكن أن تؤدي معدلات الجلوكوز الغير مستقرة الناتجة عن تناول الأطعمة الغنية بالسكر إلى سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى تفاقم المرض والشيخوخة والمرض.

ومع ذلك، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات البسيطة لاستقرار مستويات الجلوكوز في الدم، لتحسين صحتك وحيويتك بشكل كبير. لكنّ ذلك لا يعني أنه عليك التخلي عن كأس من النبيذ أو شريحة من الكعكة أو طبق من المعكرونة، أو أن تكون بحاجة إلى عد السعرات الحرارية أو الصيام أو أنظمة التمارين المرهقة.

بعد غربلة قسم كبير من الأبحاث ومراقبة مستويات الجلوكوز في الدم عن كثب، قام أخصائيون بضبط الاختراقات البسيطة التي تعمل بشكل منفصل أو معاً، لإبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم والحد من الأضرار المحتملة التي قد تسببها طفرات الجلوكوز.

وأوضح الأخصائيون كيف أنّ تناول السلطة قبل وجبة المساء يمكن أن يساعد في حمايتك من مرض الزهايمر، وكيف يمكن أن يؤدي احتساء كوب من الماء مع القليل من الخل إلى تحييد الهجوم السام لشريحة من الكعكة، الأمر الذي يمكن أن يساعد في حمايتك من مرض السكري من النوع 2.

بشكل حاسم، يلعب الجلوكوز دوراً رئيسياً في هضم الطعام. يتم إنشاؤه عندما يكسر الجهاز الهضمي الطعام ثم يتم إطلاق الجلوكوز في نظام الدم لتسليمه في جميع أنحاء الجسم إلى الخلايا حيث يتم استخدامه للطاقة.

إذا كان هناك المزيد من الجلوكوز المنتشر أكثر مما تحتاجه الخلايا، نتيجة الإفراط في استهلاك الأطعمة عالية المعالجة أو الحلوة، يتمّ إطلاق هرمون الأنسولين لإزالة الجلوكوز من نظام الدم وتخزينه كدهون للاستخدام المحتمل في المستقبل.

إنّ نظام المعايرة هذا يعمل بشكل جيد عندما تكون مستويات الجلوكوز في الدم مستقرة نسبياً.

لسوء الحظ، يقدر أنّ 88 في المائة من البالغين يعانون من مستويات الجلوكوز غير المنظمة، والتي تسبب الارتفاع والهبوط، والتي تعرض الشخص إلى العديد من الجوانب الصحية المختلفة للخطر.

عندما تغمر الخلايا مع الكثير من الجلوكوز، فإنها تطلق جزيئات صغيرة تسمى الجذور الحرة التي تحدث ثقوب في أغشية الخلايا، مما يجعلها معطلة.

وقد ثبت أنّ الجذور الحرة تخلق طفرات في الشفرة الوراثية التي تنشط الجينات الضارة ويمكن أن تؤدي إلى تطور السرطان. كما أنها تلحق الضرر بالكولاجين، وهو البروتين الموجود في العديد من أنسجة الجسم، مما يسبب ترهل الجلد والتجاعيد ويمكن أن يؤدي إلى التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي وانهيار الغضروف وهشاشة العظام. مع وجود الكثير من الجذور الحرة يدخل الجسم في حالة من الإجهاد التأكسدي، والذي يعرف بأنه يقود أمراض القلب والسكري من النوع 2 والتدهور المعرفي والشيخوخة.

ربما تتعرف على مشاعر الخمول والتعب، أو الحالة المزاجية المنخفضة، أو الرغبة الشديدة أو ضباب الدماغ الذي يمكن أن تصاحب انخفاض نسبة السكر في الدم. لكن من غير المحتمل أن تكون على دراية بالضرر طويل المدى الذي تسببه مستويات السكر المرتفعة في الدم لجسمك ودماغك حتى يفوت الأوان.

إنّ مزيج من الكثير من الجذور الحرة، والإجهاد التأكسدي وعملية تسمى غليكاتيون (أي عندما تتلف جزيئات الجلوكوز الكولاجين وبروتين الإيلاستين في الجلد، مما يسبب في أن تصبح قاسية وتتشوه) يؤدي إلى حالة معممة من الالتهاب في الجسم. والحقيقة هي أنّ الالتهاب هو مصدر معظم الأمراض المزمنة، مثل السكتة الدماغية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة واضطرابات القلب وأمراض الكبد والسكري والزهايمر وكذلك السمنة. من المعروف أنّ مستويات السكر في الدم غير المنضبط هي المحرك لأمراض القلب، وتظهر الدراسات أنّ كل ارتفاع إضافي في الجلوكوز يزيد من خطر الوفاة بنوبة قلبية. بل هو أيضاً سبب رئيسي لمعدلات متصاعدة من مرض السكري من النوع 2.







