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منتجات صحية بديلة عن الحلويات.. ما هي؟

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2021 10:33 مساءً
حلويات

حلويات

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ذكر الخبراء في مؤسسة “الرقابة الروسية على المنتجات الاستهلاكية” عددًا من المنتجات التي يمكن اعتبارها بديلًا مفيدًا عن الحلويات.

وأوضحت الخبيرة كيرا غلينكا أنه بالإضافة إلى السكر المتواجد في الحلويات، فهي تحتوي أيضاً على المنكهات والألوان والمستحلبات والدهون المتحولة، ويجب تجنبها. وبالمحصلة ينصح باستبدال هذه الأطعمة في النظام الغذائي، ليصبح التمر والمشمش المجفف والزبيب والخوخ والتوت المجفف والعسل والمكسرات هي البديل الصحي عن الحلويات حسب موقع “ميديك فورم”.

هذا وتعتبر الفواكه المجففة والعسل مصادر ممتازة للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، وبالتالي ستساعد هذه المجموعة على تحسين حالة الأمعاء والجلد والدماغ والقلب، والإضافة إلى ذلك، ستسهم هذه الأغذية في تقوية جهاز المناعة.

وشدد الخبراء على أهمية عدم الخلط بين الفواكه المجففة وبين الفواكه المسكرة (المحلاة بالسكر)، باعتبار هذه الأخيرة تحتوي على الكثير من السكر، مما يعني حصول الجسم على كمية كبيرة من السكر الضار.

وينصح الخبراء بتناول المكسرات بدلاً من الحلوى، و على الرغم من أنها لا تتمتع بنفس المذاق الحلو الواضح، إلا أنها مغذية للغاية وتحتوي على الكثير من البروتينات والفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية والعناصر المعدنية.

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