السبت 19 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 22 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منتج غذائي يزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة كبيرة

17 - يناير - 2022
الخرف يعد السبب السابع للوفاة في العالم

الخرف يعد السبب السابع للوفاة في العالم

A A A
طباعة المقال

أكدت العديد من الدراسات على فعالية بعد الأطعمة في منع أو تأخير الإصابة بمرض الخرف، ولكن في الوقت نفسه توجد بعض الأطعمة من الممكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بهذا المرض الذي يفقد المصابون به قدراتهم الإدراكية تدريجيا.

وجد علماء بريطانيون من جامعة ليدز أن تناول اللحوم المصنعة يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 44%.

حلل الباحثون قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول الخصائص الصحية والوراثية لنحو نصف مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس”.

لمدة ثماني سنوات من المراقبة، سجل العلماء 2896 حالة من حالات الخرف المكتسب.

وفقًا للعلماء، فإن الخطر المتزايد للإصابة بالخرف من اللحوم المصنعة كان هو نفسه بغض النظر عن العامل الوراثي للشخص، واتضح أنه حتى تناول شطيرة باللحم المقدد أو النقانق كل يوم يزيد من احتمالية الإصابة بالخرف بنسبة 44%.

في وقت سابق، تحدث أطباء من كوريا الجنوبية عن ارتباط مرض ألزهايمر بأحد الأمراض المعروفة على نطاق واسع وهو متلازمة التمثيل الغذائي، وأكدوا أن المرضى الذين يعانون من هذه الحالة الشائعة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر 11 مرة من الأشخاص غير المصابين به.

    المزيد من الصحة

    أضرار كثرة النوم
    هل تنامون كثيرًا؟ إحذروا هذه المخاطر!
    كورونا
    سرّ فقدان الشمّ والتذوّق لدى مرضى كورونا ينكشف.. إليكم الحقيقة!
    كورونا- تعبيرية
    أعراض تظهر على الجلد نتيجة للإصابة بكورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انقطاع الكهرباء- تعبيرية
    احذروا القاتل الصامت وقت انقطاع الكهرباء
    نشأت منذر
    ادّعى أنه رسول مرسل.. وإخبار بحقّه
    عناصر من الجيش الإسرائيلي
    فضيحة “جنسية” بطلها جندي إسرائيلي.. اغتصاب وتصوير عراة!!