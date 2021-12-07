الخميس 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منتج مثالي يساعد على تنظيم النوم وإنقاص الوزن.. إليكم التفاصيل

7 - ديسمبر - 2021
جبن القريش
A A A
طباعة المقال

يسعى النساء والرجال دائماً للوصول إلى الوزن المثالي للحصول على صحة سليمة.

وفي هذا المجال، تحدثت اختصاصية التغذية، أولغا كورابليفا، عن منتج واحد يؤدي تناوله كل يوم إلى تحسن حالة العظام والكبد والعضلات، كما أنه يساعد على تنظيم النوم وإنقاص الوزن.

وقالت كورابليفا: “جبن القريش، يحتوي على الكثير من التربتوفان، وهو حمض أميني يخفف الأرق والقلق والاكتئاب، وبتضمينه في نظامك الغذائي، سوف تتخلص من مشاكل الأسنان؛ ستصبح عظامك أقوى، وستظهر أظافرك وشعرك بشكل أفضل”.

وأضافت: “بسبب النسب العالية في جبن القريش من الدهون والبروتين، لن تكون قادرًا على تناول وجبة دسمة. ومع جوده في القائمة، سوف تأكل طعامًا أقل من المعتاد”.

وتابعت: “يحتوي الجبن القريش على الحمض الأميني المايتونين، والذي له تأثير إيجابي بشكل عام على التمثيل الغذائي للدهون، بالإضافة إلى تقليل الكوليسترول السيئ في الدم”.

    المزيد من الصحة

    هشاشة العظام
    دراسة... ما العلاقة بين تلوث الهواء واحتمالية الإصابة بهشاشة العظام؟
    القلق- صورة تعبيرية
    لمن يعانون من القلق.. تجنبوا هذه الأطعمة
    انقاص الوزن
    لأصحاب الدايت.. هذه الأسباب تفشل محاولة إنقاص الوزن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن