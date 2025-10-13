الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
منظمة الصحة العالمية تحذر من أدوية سعال ملوثة في الهند لها صلة بوفاة 17 طفلاً

أدوية سعال ملوثة في الهند (تعبيرية)

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تحذيرا صحيا بشأن ثلاثة أدوية شراب لعلاج السعال تبين أنها ملوثة في الهند، ودعت السلطات الصحية في الدول الأخرى إلى إبلاغها فورا في حال اكتشاف أي من هذه المنتجات.

وأوضحت المنظمة أن الأدوية الملوثة هي دفعات محددة من أدوية كولدريف وريسبيفريش تي آر و ري لايف والمصنعة من قبل شركات سريسان للأدوية وريدنكس للأدوية وشيب فارما.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه المنتجات الملوثة تشكل مخاطر كبيرة على الصحة وقد تتسبب في أمراض حادة تهدد الحياة.

من جهتها، أبلغت الهيئة المركزية للرقابة على الأدوية في الهند منظمة الصحة العالمية بأن 17 طفلا دون سن الخامسة توفوا الأسبوع الماضي في الهند بعد تناولهم هذه الأدوية الملوثة.

وأكدت الهيئة عدم تصدير أي من هذه الأدوية الملوثة من الهند، ولا يوجد أي دليل على تصديرها بشكل غير قانوني.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة أن أدوية الشراب هذه لم تُشحن إلى الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

