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منظمة الصحة تكشف سبب زيادة أمراض الجهاز التنفسي في الصين!

منذ 60 دقيقة
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

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قالت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي التي تشهدها الصين حاليا، ليست كبيرة بالمستوى الذي كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، مؤكدة أنه لم يتم اكتشاف مسببات أمراض جديدة أو غير مألوفة في حالات الإصابة الحديثة.

وقالت ماريا فان كيرخوف، القائمة بأعمال مدير إدارة التأهب للأوبئة والوقاية منها في منظمة الصحة العالمية، إن زيادة حالات الأمراض ناتجة فيما يبدو عن ارتفاع عدد الأطفال الذين يصابون بجراثيم تسبب أمراضا كانوا يتجنبونها لمدة عامين بسبب الإجراءات الوقائية التي فُرضت خلال جائحة كوفيد-19.

وقال مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية أمس الأحد إن الزيادة في أمراض الجهاز التنفسي الحادة مرتبطة بانتشار متزامن لعدة أنواع من مسببات الأمراض، أبرزها الأنفلونزا.

وأصبحت مسألة زيادة أمراض الجهاز التنفسي مشكلة عالمية الأسبوع الماضي عندما طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم مزيد من المعلومات مشيرة إلى تقرير صادر عن برنامج رصد الأمراض الناشئة بخصوص أطفال مصابين بالتهاب رئوي لم يتم تشخيصه بعد.

    المصدر :
  • رويترز

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